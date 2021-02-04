洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳推出“专场”服务缓解个体工商户融资难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.23 18:27

　　“叮！”今日10时许，在居然之家开元店从事家具生意的许先生听到一声提示音，连忙打开手机查看。“27.2万元贷款已经到账，现在就能用了，真快！”他笑着告诉身旁的银行工作人员。

　　在许先生的身后，立着一块写有“搭建银企对接桥梁洽谈会”的显示屏；会场里，近百户个体工商户或坐或站，满满当当；讲台上，多家金融机构的工作人员正在依次介绍贷款金融业务。

　　这是洛阳市市场监管局为缓解个体工商户融资难、融资贵难题，联合多家银行等金融机构推出的“专场”服务。去年疫情防控期间，为帮助小微企业和个体工商户渡过难关，市市场监管局联合13家金融机构先后发放贷款120374笔，贷款金额2436亿元，有力地促进了其复工复产与高质量发展。随着疫情防控工作实现常态化，为持续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，本月初，该局充分发挥市场监管部门与个体工商户联系紧密的职能优势，将居然之家开元店作为试点之一，在前期充分摸底和调研的基础上，联系金融机构为有需要的个体工商户量身打造合适的融资产品，并通过集中洽谈的方式搭建平台，主动将优质、便捷的金融服务送到“家门口”。

　　“临时资金链压力是我们面临的最大问题，利息太高或者还款周期太短，我可能承受不了。”11时许，当一家银行的工作人员讲解某个贷款产品时，台下一位从事家装行业的店主举手询问。

　　“如果您符合条件，可以选择信用快贷，无抵押，免担保，期限最长一年。”工作人员回答，“对了，还可以随借随还，还款之后借款时间重新计算。”他又补充了一句。

　　听闻答复，提问的店主点点头，“嗯，听起来挺适合，可以考虑。”他说。

　　11时30分许，活动接近尾声时，除了已经贷款成功的许先生，还有不少店主有了贷款意向，主动找到各个银行的工作人员详细咨询。“贷款方式、利息、放款速度，都是我们在前期调研和与金融机构沟通时需要考虑的方面。”市市场监管局相关科室负责人说，支持个体工商户经营发展，主要是解决其融资难、渠道窄、门槛高、成本大等问题，打通金融服务个体工商户的“最后一公里”，此次搭建银企对接桥梁洽谈会的目的也在于此。

　　随着党史学习教育的深入开展，市市场监管局把“解决小微企业融资难、融资贵问题”作为“我为群众办实事”实践活动的重要举措，大力推行“三分之一”下沉式工作法，针对市场监管工作贴近民生、服务大众工作特点，各科室对照岗位职责，到基层一线、市场主体中开展检查调研、执法督查、政策宣传、业务培训、协调服务，帮助企业解决实际问题。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 裴永乐 陈翔)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧河生态美 清水送洛城
  • 市十五届人大常委会第二十四次会议召开
  • 洛阳一季度GDP达1277.5亿元 同比增长1...
  • “洛阳造”自行房车产销两旺
  • 洛阳持续提升城乡市场规范化建设和管...
  • 洛阳博物馆“天枢”观光塔修缮一新
  • 跑出“协同联动”加速度
  • 洛阳牡丹花型冰激凌“以假乱真” 游...
  • 全城都在寻找这双筷子，他们却决定放...
  • “牡丹极品”海黄：迎风怒放 花香阵阵...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    这群鸿雁“太心机”！...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605