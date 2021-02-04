洛阳推出“专场”服务缓解个体工商户融资难

“叮！”今日10时许，在居然之家开元店从事家具生意的许先生听到一声提示音，连忙打开手机查看。“27.2万元贷款已经到账，现在就能用了，真快！”他笑着告诉身旁的银行工作人员。

“叮！”今日10时许，在居然之家开元店从事家具生意的许先生听到一声提示音，连忙打开手机查看。“27.2万元贷款已经到账，现在就能用了，真快！”他笑着告诉身旁的银行工作人员。

在许先生的身后，立着一块写有“搭建银企对接桥梁洽谈会”的显示屏；会场里，近百户个体工商户或坐或站，满满当当；讲台上，多家金融机构的工作人员正在依次介绍贷款金融业务。

这是洛阳市市场监管局为缓解个体工商户融资难、融资贵难题，联合多家银行等金融机构推出的“专场”服务。去年疫情防控期间，为帮助小微企业和个体工商户渡过难关，市市场监管局联合13家金融机构先后发放贷款120374笔，贷款金额2436亿元，有力地促进了其复工复产与高质量发展。随着疫情防控工作实现常态化，为持续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，本月初，该局充分发挥市场监管部门与个体工商户联系紧密的职能优势，将居然之家开元店作为试点之一，在前期充分摸底和调研的基础上，联系金融机构为有需要的个体工商户量身打造合适的融资产品，并通过集中洽谈的方式搭建平台，主动将优质、便捷的金融服务送到“家门口”。

“临时资金链压力是我们面临的最大问题，利息太高或者还款周期太短，我可能承受不了。”11时许，当一家银行的工作人员讲解某个贷款产品时，台下一位从事家装行业的店主举手询问。

“如果您符合条件，可以选择信用快贷，无抵押，免担保，期限最长一年。”工作人员回答，“对了，还可以随借随还，还款之后借款时间重新计算。”他又补充了一句。

听闻答复，提问的店主点点头，“嗯，听起来挺适合，可以考虑。”他说。

11时30分许，活动接近尾声时，除了已经贷款成功的许先生，还有不少店主有了贷款意向，主动找到各个银行的工作人员详细咨询。“贷款方式、利息、放款速度，都是我们在前期调研和与金融机构沟通时需要考虑的方面。”市市场监管局相关科室负责人说，支持个体工商户经营发展，主要是解决其融资难、渠道窄、门槛高、成本大等问题，打通金融服务个体工商户的“最后一公里”，此次搭建银企对接桥梁洽谈会的目的也在于此。

随着党史学习教育的深入开展，市市场监管局把“解决小微企业融资难、融资贵问题”作为“我为群众办实事”实践活动的重要举措，大力推行“三分之一”下沉式工作法，针对市场监管工作贴近民生、服务大众工作特点，各科室对照岗位职责，到基层一线、市场主体中开展检查调研、执法督查、政策宣传、业务培训、协调服务，帮助企业解决实际问题。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 裴永乐 陈翔)