“十四五”期间，洛阳将在全省范围内率先建成5G网络建设先行区

场域载体加速构建。23日，在洛阳大数据产业园，华为洛阳新基建发展中心建设正酣，建成后将每年开展新基建人才培养不少于500人次，积极引荐不少于4家新基建生态合作伙伴与我市对接；正在推进二期项目的中部云谷，目前已服务省内各级政府及大型企业用户200余家，为高质量建设洛阳都市圈提供强劲数字引擎。

我市围绕5G技术打造的先进农机

场域载体加速构建。23日，在洛阳大数据产业园，华为洛阳新基建发展中心建设正酣，建成后将每年开展新基建人才培养不少于500人次，积极引荐不少于4家新基建生态合作伙伴与我市对接；正在推进二期项目的中部云谷，目前已服务省内各级政府及大型企业用户200余家，为高质量建设洛阳都市圈提供强劲数字引擎。

应用范围不断拓展。我市41个项目近日入选省5G办发布的2021年河南省5G项目清单，根据清单，包括双瑞特装、中信重工、洛钼集团、洛阳LYC轴承、中国一拖、中钢洛耐、中铝洛铜、中航锂电、中航光电等我市重点企业，都将在今年开始或继续推进5G应用，为制造业高质量发展不断注入新的动能。

去年以来，我市持续加快推进5G网络建设和融合应用，全年新建5G基站3240个，累计建成开通5G基站4328个，在省内率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，5G用户数量突破70万，涌现出洛钼集团5G+智慧矿山、云游洛阳等多个重点5G应用案例。

根据《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，围绕5G产业链建设，在“十四五”期间，我市将在全省范围内率先建成5G网络建设先行区、创新应用示范基地，力争到2025年，全市建成5G基站15000个，建成较为完善的5G规模化网络体系，5G在智能制造等五大领域的引领带动作用更加突出，初步建成中西部地区5G+融合创新示范城市。

对照产业链图谱，结合产业发展实际及市场需求，我市将实施“规模组网”“应用引领”“产业协同”三大专项行动，加快推进5G网络建设布局及应用引领，助力产业提质、新基建提级，具体包括：

重点开展5G基站建设，为5G产业“强链”；在五大领域推进5G应用，助力5G产业“强链”“补链”；聚焦5G关联电子信息产业链“延链”“补链”——

围绕5G基站建设，全面推进5G网络覆盖，加快5G规模组网，在全省率先实现中心城区及县城建成区5G网络覆盖，重点推进洛阳移动投资18亿元的5G建设及应用等项目，为大规模开展5G应用奠定基础。

围绕5G应用场景建设，优先在5G+智能制造、5G+智慧文旅、5G+智慧医疗养老、5G+新型智慧城市、5G+其他领域等五大领域推进5G应用，加快5G与垂直行业融合创新发展，注重以典型应用场景为突破口，创新业务模式，助力产业提质升级。

围绕打造5G关联电子信息产业，发力电子芯片、关键元器件等领域，培育较为完善的5G及关联电子信息产业体系，重点支持5G高速连接器等产业方向，大力发展电子级高纯多晶硅等。

在产业招商方面，我市按照5G产业发展现状及未来重点发展方向，目前正围绕智能终端、新型显示等领域，发挥洛阳产业基础优势，加强与小米科技、华为、深圳惠科等国内重点行业龙头企业对接交流，力争在“十四五”期间，对接引入5G关联电子信息产业招商项目2个以上，推动全市5G产业关键技术、核心产品、关键零部件取得新突破。

此外，我市还将积极构建5G人才场域，加大5G专业人才引进力度，加快集聚一批5G相关核心技术人才、创新创业人才、高端管理人才，以及网络规划设计、设备维护、业务编排等实用型专业人才，同时引导基础电信运营企业、行业龙头企业与驻洛高校、科研院所加强合作，为5G发展提供更多智力支持。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞 翟芳芳 苟华云 文/图）