洛阳“百村万店”工程：让农产品“触电上网、云端销售”

群山环抱，春日的汝阳十八盘草木青翠。前不久，沿着河谷的崎岖山路，前往蒿坪村，山脚下、小河畔，还有乡亲们的房前屋后，入眼皆是黑色幕布笼罩的香菇大棚。来到汝香源香菇种植合作社，分拣流水线上，香菇源源不断地输出，菇农们个个眼疾手快，依据个头、品相遴选分装。

群山环抱，春日的汝阳十八盘草木青翠。前不久，沿着河谷的崎岖山路，前往蒿坪村，山脚下、小河畔，还有乡亲们的房前屋后，入眼皆是黑色幕布笼罩的香菇大棚。来到汝香源香菇种植合作社，分拣流水线上，香菇源源不断地输出，菇农们个个眼疾手快，依据个头、品相遴选分装。

流水线旁的办公室里，返乡创业的合作社理事长张颜召已经开始了线上直播。“如果您要选择香菇，大山里生长的国家地理标志产品汝香源香菇，将是您最好的选择，它肥厚鲜嫩、口感醇香……”坐在直播间，面对镜头，张颜召一手捧菇，一手比划，侃侃而谈。

“香菇中品质上乘的，是伞盖上龟裂爆出花纹的，叫花菇；花菇中最优的，要数个头不大的童花菇，也叫小花菇。”直播中，张颜召还特意分享了香菇挑选的技巧，调动观众的兴趣。

大山里，菇好、人实诚，再加上优惠力度大，订单纷至沓来。这边还在直播，仓库里已经着手发货。由于订单可观，快递公司还会根据需求上门揽件。

“电商的力量，正在颠覆传统农业生产经营方式。”张颜召深有感触。汝阳十八盘素有“九山三水十八弯”之称，当地“家家绽放菇花，处处弥漫菇香”。张颜召返乡创业之初，没有固定销路，香菇大都卖给了“二道贩子”。几年之后，成功打入本土商超的突破，这让他高兴了好一阵子。

直到2019年末，在一场官方电商直播带货活动中，张颜召第一次真切感受到了电商的巨大能量。当时，一位知名主播受邀为“河南好物”直播推荐，汝香源香菇名列其中。“一分钟销了多少，猜一猜？上万单啊！想都不敢想！”时至今日，张颜召对当时“秒空”的火爆场景记忆犹新。

拍视频、做直播、开网店、打品牌……从那以后，张颜召的经营策略从原来的线下销售为主，转向线下线上并举。尝到了电商的甜头，不到两年间，合作社先后布局了冷链仓储、冷链物流、产品分拣、包装设计等完整产业链，销售额稳稳超过千万元。

距离十八盘不远，柏树乡的“柏薯香”红薯品牌也乘着电商的口风声名鹊起，红薯干、酸辣粉等休闲食品十分畅销。去年，当地依托“汝阳红薯”地标产品，打造“淘宝小镇”，培训电商人才200多人，开设店铺80多家，仅线上销售额就超过了900万元。

而在孟津送庄，这里采取政府主导、市场运作的模式，注册抖音号“多彩送庄”，以直播带货形式，推介优质瓜果蔬菜，带动发展果蔬网上店铺120余家，年增销售额1100万元，让群众赚了个盆满钵满。

汝香源、柏薯香，多彩送庄等电商品牌的成功“试水”，是河洛山乡涌动电商大潮中激起的美丽浪花。

近年，我市把发展农村电商作为促进农村一二三产融合的重要抓手，大力实施农村电商“百村万店”行动，深入推进电子商务进农村和农产品出村进城，让更多农产品实现就地“线上增值”、更多农民实现就地“线上就业”。

从网店到直播，从微商到拼团……当下，农产品网络销售的渠道、平台和方式更加多元化。一根网线、一块屏幕、一部手机，打通农产品的“出山路”，成为引领农产品对接城市大市场、打开消费新市场的“新农具”。

“农村电商并非单纯开个网店这样简单，要拼流量、更要拼质量，其背后是一套完整而系统的支撑链条。比如，人才队伍、物流网络、农村新基建等，都要统筹考量。”市农业农村局相关负责人表示。今年，市委、市政府将实施“百村万店”行动纳入重点民生实事，加快电子商务向农村覆盖。与之同时，全市将加快推进5G重点场景应用，年底前实现乡镇、农村热点区域全覆盖，并将新建100个水果、蔬菜、食用菌等鲜活农产品仓储保鲜冷链设施，让农村电商既有“高流量”、更具“高质量”。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)