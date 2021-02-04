洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一季度GDP达1277.5亿元 同比增长16.3%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.23 17:08

　　23日，市统计局发布全市一季度经济运行情况：根据地区生产总值统一核算结果，今年一季度，全市生产总值达1277.5亿元，按可比价计算，同比增长16.3%，比2019年一季度增长10.6%，两年平均增长5.2%。

　　分产业看，第一产业增加值30.3亿元，同比增长10.4%；第二产业增加值539.6亿元，同比增长14.1%；第三产业增加值707.6亿元，同比增长18.3%。

　　农业经济平稳增长

　　今年一季度，全市农林牧渔业总产值67.5亿元，同比增长12.0%，与2019年同期基本持平。经济作物稳步增长。蔬菜产量31.2万吨，同比增长0.4%；瓜果产量0.8万吨，增长2.3%；中药材产量313.6万公斤，增长6.1%；盆栽观赏植物117.7万盆，增长130.4%。猪肉产量大幅增长。猪肉产量3.1万吨，同比增长47.4%；牛肉产量0.8万吨，同比增长3.7%；羊肉产量0.3万吨，同比增长9.1%；禽肉产量0.8万吨，同比增长10.1%。

　　工业生产明显回升

　　今年一季度，全市规模以上工业增加值同比增长18.6%，比2019年一季度增长9.7%，两年平均增长4.7%。

　　分三大门类看，采矿业增长23.1%；制造业增长18.9%，其中装备制造同比增长29.4%，对规模以上工业增长贡献率达38.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.7%。

　　分行业看，39个工业行业大类中31个行业保持增长，增长面达79.5%，其中汽车制造业增长69.7%、医药制造业增长61.3%、通用设备制造业增长40.1%。

　　服务业快速增长

　　今年一季度，全市服务业增加值同比增长18.3%，增速高于生产总值2.0个百分点。分行业看，交通运输仓储邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业增加值同比分别增长61.7%、20.4%和34.7%，三个行业对服务业增长的贡献率接近5成。

　　固定资产投资高速增长

　　今年一季度，全市固定资产投资同比增长30.5%，比2019年一季度增长18.3%，两年平均增长8.8%。

　　分产业看，第一产业增长22.8%，第二产业增长11.1%，第三产业增长42.2%。分行业看，文化体育和娱乐业投资增长2.7倍，住宿和餐饮业投资增长1.1倍，教育投资增长35.0%，卫生和社会工作投资增长31.3%。

　　市场销售持续回暖

　　今年一季度，全市社会消费品零售总额498.7亿元，同比增长27%，与2019年同期基本持平。按经营单位所在地分，城镇消费品市场共实现消费品零售额434.5亿元，同比增长26.5%；乡村市场实现消费品零售额64.2亿元，同比增长30.7%。

　　按消费类型分，商品零售收入447.2亿元，同比增长24.7%；餐饮收入51.5亿元，同比增长52.4%。从限额以上单位商品零售情况看，消费升级类商品大幅提升。金银珠宝类、体育娱乐用品类、书报杂志类、通信器材类等消费升级类商品提升显著，分别增长102.5%、21.0%、42.3%、30.2%。

　　今年一季度，全市进出口总值45.4亿元，同比增长29.0%，增速较1-2月提高16.2个百分点。

　　就业形势基本稳定

　　今年一季度，全市城镇新增就业3.72万人，完成省定目标的38.16%；失业人员再就业6723人，完成省定目标的37.55%；困难人员实现就业2415人，完成省定目标的40.93%。城镇登记失业率3.88%，低于省定目标0.62个百分点。

　　今年一季度，全市居民消费价格同比上涨0.6%，涨幅比上年同期回落4.6个百分点。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 谢士诚)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧河生态美 清水送洛城
  • 市十五届人大常委会第二十四次会议召开
  • 洛阳一季度GDP达1277.5亿元 同比增长1...
  • “洛阳造”自行房车产销两旺
  • 洛阳持续提升城乡市场规范化建设和管...
  • 洛阳博物馆“天枢”观光塔修缮一新
  • 跑出“协同联动”加速度
  • 洛阳牡丹花型冰激凌“以假乱真” 游...
  • 全城都在寻找这双筷子，他们却决定放...
  • “牡丹极品”海黄：迎风怒放 花香阵阵...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    这群鸿雁“太心机”！...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605