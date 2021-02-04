洛阳一季度GDP达1277.5亿元 同比增长16.3%

23日，市统计局发布全市一季度经济运行情况：根据地区生产总值统一核算结果，今年一季度，全市生产总值达1277.5亿元，按可比价计算，同比增长16.3%，比2019年一季度增长10.6%，两年平均增长5.2%。

23日，市统计局发布全市一季度经济运行情况：根据地区生产总值统一核算结果，今年一季度，全市生产总值达1277.5亿元，按可比价计算，同比增长16.3%，比2019年一季度增长10.6%，两年平均增长5.2%。

分产业看，第一产业增加值30.3亿元，同比增长10.4%；第二产业增加值539.6亿元，同比增长14.1%；第三产业增加值707.6亿元，同比增长18.3%。

农业经济平稳增长

今年一季度，全市农林牧渔业总产值67.5亿元，同比增长12.0%，与2019年同期基本持平。经济作物稳步增长。蔬菜产量31.2万吨，同比增长0.4%；瓜果产量0.8万吨，增长2.3%；中药材产量313.6万公斤，增长6.1%；盆栽观赏植物117.7万盆，增长130.4%。猪肉产量大幅增长。猪肉产量3.1万吨，同比增长47.4%；牛肉产量0.8万吨，同比增长3.7%；羊肉产量0.3万吨，同比增长9.1%；禽肉产量0.8万吨，同比增长10.1%。

工业生产明显回升

今年一季度，全市规模以上工业增加值同比增长18.6%，比2019年一季度增长9.7%，两年平均增长4.7%。

分三大门类看，采矿业增长23.1%；制造业增长18.9%，其中装备制造同比增长29.4%，对规模以上工业增长贡献率达38.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.7%。

分行业看，39个工业行业大类中31个行业保持增长，增长面达79.5%，其中汽车制造业增长69.7%、医药制造业增长61.3%、通用设备制造业增长40.1%。

服务业快速增长

今年一季度，全市服务业增加值同比增长18.3%，增速高于生产总值2.0个百分点。分行业看，交通运输仓储邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业增加值同比分别增长61.7%、20.4%和34.7%，三个行业对服务业增长的贡献率接近5成。

固定资产投资高速增长

今年一季度，全市固定资产投资同比增长30.5%，比2019年一季度增长18.3%，两年平均增长8.8%。

分产业看，第一产业增长22.8%，第二产业增长11.1%，第三产业增长42.2%。分行业看，文化体育和娱乐业投资增长2.7倍，住宿和餐饮业投资增长1.1倍，教育投资增长35.0%，卫生和社会工作投资增长31.3%。

市场销售持续回暖

今年一季度，全市社会消费品零售总额498.7亿元，同比增长27%，与2019年同期基本持平。按经营单位所在地分，城镇消费品市场共实现消费品零售额434.5亿元，同比增长26.5%；乡村市场实现消费品零售额64.2亿元，同比增长30.7%。

按消费类型分，商品零售收入447.2亿元，同比增长24.7%；餐饮收入51.5亿元，同比增长52.4%。从限额以上单位商品零售情况看，消费升级类商品大幅提升。金银珠宝类、体育娱乐用品类、书报杂志类、通信器材类等消费升级类商品提升显著，分别增长102.5%、21.0%、42.3%、30.2%。

今年一季度，全市进出口总值45.4亿元，同比增长29.0%，增速较1-2月提高16.2个百分点。

就业形势基本稳定

今年一季度，全市城镇新增就业3.72万人，完成省定目标的38.16%；失业人员再就业6723人，完成省定目标的37.55%；困难人员实现就业2415人，完成省定目标的40.93%。城镇登记失业率3.88%，低于省定目标0.62个百分点。

今年一季度，全市居民消费价格同比上涨0.6%，涨幅比上年同期回落4.6个百分点。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 谢士诚)