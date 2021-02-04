首届洛阳“书香社区”入选名单公布！您的社区入选了吗？【视频】

23日，是第26个世界读书日。在八路军驻洛办事处纪念馆，洛阳市举行“4·23”世界读书日暨第28届青少年爱国主义读书教育活动启动仪式。

23日，是第26个世界读书日。在八路军驻洛办事处纪念馆，洛阳市举行“4·23”世界读书日暨第28届青少年爱国主义读书教育活动启动仪式。

本次活动以“党旗飘飘 砥砺奋进”为主题，由洛阳市委宣传部、洛阳市教育局、团市委、洛八办等联合主办，由洛阳市新华书店承办。

在启动仪式现场，公布了第二届洛阳市“书香之家”，首届“书香之村(社区)”名单。现场宣读《“世界读书日”倡议书》，对全市发出读书倡议，号召人人阅读，以书籍为友，励志读书，同心追梦，让阅读成为习惯。

表彰名单如下，您的社区入选了吗？

第二届洛阳市“书香之家”入选家庭名单

张亚静家庭 新安县城关镇北关社区惠康苑小区

于小平家庭 新安县石井镇石井社区

王冬晓家庭 新安县城关镇学林社区里沟小区

王金燕家庭 新安县城关镇北关社区

林涛家庭 新安县城关镇学林社区

张绍南家庭 伊川县职工西区

李留恒家庭 宜阳县香鹿山镇寻村村4组

陆明义家庭 宜阳县城关镇红旗路社区

黄小昌家庭 宜阳县城关镇红旗路社区

刘秀英家庭 栾川县城关镇兴华路第六居民组

马清学家庭 栾川县赤土店镇赤土店村北头组

沈艳丽家庭 栾川县伊水路君山颐景小区

张二孬家庭 孟津区朝阳镇南石山村

赵晓阳家庭 孟津区鑫润阳光家园

相跃进家庭 孟津区第一高级中学教师公寓

雷雪芹家庭 孟津区城关镇大华社区红太阳小区

吕合志家庭 老城区道南路龙城嘉园

牛少靖家庭 洛龙区李楼镇潘寨村

段云霞家庭 洛龙区李楼镇西高村

乔晓光家庭 洛龙区关林街道办事处关林社区

陈宗平家庭 洛龙区古城街道办事处英才社区

首届洛阳市“书香之村(社区)”入选名单

新安县铁门镇土古洞社区

伊川县城关街道办事处南府店村社区

宜阳县城关镇红旗路社区

栾川县潭头镇潭头村

孟津区朝阳镇煤窑村

老城区西南遇办事处公园巷社区

老城区西关办事处龙城嘉园社区

老城区西关办事处唐宫东路社区

洛龙区安乐镇安东社区

洛龙区关林街道办事处石油社区

洛龙区古城街道办事处英才社区

(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 文/图/视频)