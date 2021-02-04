洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

首届洛阳“书香社区”入选名单公布！您的社区入选了吗？【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.23 16:52
 

　　23日，是第26个世界读书日。在八路军驻洛办事处纪念馆，洛阳市举行“4·23”世界读书日暨第28届青少年爱国主义读书教育活动启动仪式。

　　本次活动以“党旗飘飘 砥砺奋进”为主题，由洛阳市委宣传部、洛阳市教育局、团市委、洛八办等联合主办，由洛阳市新华书店承办。

　　在启动仪式现场，公布了第二届洛阳市“书香之家”，首届“书香之村(社区)”名单。现场宣读《“世界读书日”倡议书》，对全市发出读书倡议，号召人人阅读，以书籍为友，励志读书，同心追梦，让阅读成为习惯。

　　表彰名单如下，您的社区入选了吗？

　　第二届洛阳市“书香之家”入选家庭名单

　　张亚静家庭 新安县城关镇北关社区惠康苑小区

　　于小平家庭 新安县石井镇石井社区

　　王冬晓家庭 新安县城关镇学林社区里沟小区

　　王金燕家庭 新安县城关镇北关社区

　　林涛家庭 新安县城关镇学林社区

　　张绍南家庭 伊川县职工西区

　　李留恒家庭 宜阳县香鹿山镇寻村村4组

　　陆明义家庭 宜阳县城关镇红旗路社区

　　黄小昌家庭 宜阳县城关镇红旗路社区

　　刘秀英家庭 栾川县城关镇兴华路第六居民组

　　马清学家庭 栾川县赤土店镇赤土店村北头组

　　沈艳丽家庭 栾川县伊水路君山颐景小区

　　张二孬家庭 孟津区朝阳镇南石山村

　　赵晓阳家庭 孟津区鑫润阳光家园

　　相跃进家庭 孟津区第一高级中学教师公寓

　　雷雪芹家庭 孟津区城关镇大华社区红太阳小区

　　吕合志家庭 老城区道南路龙城嘉园

　　牛少靖家庭 洛龙区李楼镇潘寨村

　　段云霞家庭 洛龙区李楼镇西高村

　　乔晓光家庭 洛龙区关林街道办事处关林社区

　　陈宗平家庭 洛龙区古城街道办事处英才社区

　　首届洛阳市“书香之村(社区)”入选名单

　　新安县铁门镇土古洞社区

　　伊川县城关街道办事处南府店村社区

　　宜阳县城关镇红旗路社区

　　栾川县潭头镇潭头村

　　孟津区朝阳镇煤窑村

　　老城区西南遇办事处公园巷社区

　　老城区西关办事处龙城嘉园社区

　　老城区西关办事处唐宫东路社区

　　洛龙区安乐镇安东社区

　　洛龙区关林街道办事处石油社区

　　洛龙区古城街道办事处英才社区

　　(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧河生态美 清水送洛城
  • 市十五届人大常委会第二十四次会议召开
  • 洛阳一季度GDP达1277.5亿元 同比增长1...
  • “洛阳造”自行房车产销两旺
  • 洛阳持续提升城乡市场规范化建设和管...
  • 洛阳博物馆“天枢”观光塔修缮一新
  • 跑出“协同联动”加速度
  • 洛阳牡丹花型冰激凌“以假乱真” 游...
  • 全城都在寻找这双筷子，他们却决定放...
  • “牡丹极品”海黄：迎风怒放 花香阵阵...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    这群鸿雁“太心机”！...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605