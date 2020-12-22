“洛阳源耕”冠名高铁专列今日首发【视频】

“洛阳源耕欢迎您乘坐本次列车。首先为您介绍本次列车的始发站北京西站……”23日6点26分，伴随着温柔的“洛阳源耕”专用播报，高铁G437次列车从北京西站启动，奔向甘肃兰州。此次发车是“洛阳源耕”冠名高铁列车正式首发。

“洛阳源耕欢迎您乘坐本次列车。首先为您介绍本次列车的始发站北京西站……”23日6点26分，伴随着温柔的“洛阳源耕”专用播报，高铁G437次列车从北京西站启动，奔向甘肃兰州。此次发车是“洛阳源耕”冠名高铁列车正式首发。

走进“洛阳源耕”高铁专列，经过重新装饰的列车上，洛阳元素大放异彩，车身彩贴、桌椅装饰、海报、头片、灯箱、LED显示屏等十余处地方，多角度、高频次地展现洛阳农业区域公用品牌“洛阳源耕”的品牌形象和产品特色。

不仅如此，在列车途径每一站点时，还能听到亲切的“洛阳源耕”语音播报，让人置身于浓厚的“洛阳源耕”品牌文化中。旅客轻点手机扫描身旁的二维码，即可进入“洛阳源耕”商城，轻松实现线上购物。