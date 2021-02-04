2021年前三批国家科技型中小企业名单公布 洛阳455家企业入选

我市科技型中小企业发展迅速！23日，洛报融媒记者从市科技局获悉，科技部火炬中心日前公布了2021年前三批国家科技型中小企业名单，我市455家企业入选。

我市科技型中小企业发展迅速！23日，洛报融媒记者从市科技局获悉，科技部火炬中心日前公布了2021年前三批国家科技型中小企业名单，我市455家企业入选。

科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动，取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务，从而实现可持续发展的中小企业，是推动大众创业、万众创新，加速科技成果转移转化的重要阵地。此次我市入选的企业主要分布在装备制造、电子信息、节能环保、生物科技、现场材料等领域。

下一步，我市将持续深化创新主体、创新平台“双倍增”行动，完善“微成长、小升高、高变强”科技型企业梯次培育机制，引导我市科技型中小企业健康发展，不断壮大创新型企业集群，汇聚更多高端优质创新资源，为洛阳市创新驱动发展、产业转型升级注入新动能。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)