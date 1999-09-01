河南科技大学党委书记崔世忠接受纪律审查和监察调查

河南科技大学党委书记崔世忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
河南科技大学党委书记崔世忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
河南科技大学党委书记崔世忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
崔世忠简历
崔世忠，男，汉族，1965年1月生，河南孟州人，1987年3月参加工作，1992年1月加入中国共产党，博士研究生学历。
1987.03--1999.09 历任郑州纺织工学院纺织系教师、副主任、主任；
1999.09--2000.05 郑州纺织工学院院长办公室主任；
2000.05--2001.04 中原工学院院长助理兼院长办公室主任；
2001.04--2003.06 中原工学院副院长；
2003.06--2005.02 中原工学院党委副书记、副院长；
2005.02--2014.12 中原工学院党委副书记、院长；
2014.12--2019.02 中原工学院党委书记；
2019.02-- 河南科技大学党委书记。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605