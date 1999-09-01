河南科技大学党委书记崔世忠接受纪律审查和监察调查

河南科技大学党委书记崔世忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。 河南科技大学党委书记崔世忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。 崔世忠简历 崔世忠，男，汉族，1965年1月生，河南孟州人，1987年3月参加工作，1992年1月加入中国共产党，博士研究生学历。 1987.03--1999.09 历任郑州纺织工学院纺织系教师、副主任、主任； 1999.09--2000.05 郑州纺织工学院院长办公室主任； 2000.05--2001.04 中原工学院院长助理兼院长办公室主任； 2001.04--2003.06 中原工学院副院长； 2003.06--2005.02 中原工学院党委副书记、副院长； 2005.02--2014.12 中原工学院党委副书记、院长； 2014.12--2019.02 中原工学院党委书记； 2019.02-- 河南科技大学党委书记。