洛阳牡丹花型冰激凌“以假乱真”　游客舍不得吃【视频】

眼下，公园里的中晚开牡丹品种连片开放，游客在观赏牡丹之余，还能品尝到一种“网红”冰激凌，这种冰激凌造型神似牡丹花，在游客中间颇受欢迎。23日，受访商家说，主要受年轻人追捧，购买后舍不得吃先去跟牡丹合影。

眼下，公园里的中晚开牡丹品种连片开放，游客在观赏牡丹之余，还能品尝到一种“网红”冰激凌，这种冰激凌造型神似牡丹花，在游客中间颇受欢迎。23日，受访商家说，主要受年轻人追捧，购买后舍不得吃先去跟牡丹合影。

23日上午，记者在王城公园看到，前来游园赏花的游客络绎不绝，在动物园入口处的一家商店，两名游客正在询问店家是否有牡丹花型的冰激凌。记者看到，该店销售的这种“网红”冰激凌为粉色，造型确实跟牡丹花很像，不仅有纹路、突显立体感，而且包装精美。

“这种牡丹花型的冰激凌很受欢迎。”商店负责人李铭说，今年牡丹文化节刚开始时，不少游客说在抖音上看到一种牡丹花型的冰激凌，问店里有没有卖，她在网上一搜，才知道这种冰激凌，而且有不同颜色，赶紧联系商家采购。

与其他普通冰激凌相比，这种牡丹花型的冰激凌稍微贵一些，零售价18元一个。李铭解释，这种冰激凌为手工制作，做出牡丹造型的难度较大，而且使用了牡丹精油，口感清香，深受年轻人欢迎。“游客购买后舍不得吃，第一时间跑到牡丹花旁合影。”李铭笑着说，平时销量很好，有时一天最多能卖两三百个。

不过，李铭说，牡丹花型冰激凌是从外地厂家采购，未发现有本地厂家生产这种文创产品，为减少运输等成本，明年考虑提前联系本地厂家，看能否订制这种牡丹造型的冰激凌。

(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张晶晶 文/图/视频)