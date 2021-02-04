世界读书日 书香温暖山里娃【视频】

今天是第26个世界读书日，市少儿图书馆邀请宜阳县“萤火虫公益书房”的15名孩子走进该图书馆，感受书香氛围，激发孩子们的阅读兴趣与学习动力。
今天是第26个世界读书日，市少儿图书馆邀请宜阳县“萤火虫公益书房”的15名孩子走进该图书馆，感受书香氛围，激发孩子们的阅读兴趣与学习动力。
今天是第26个世界读书日，市少儿图书馆邀请宜阳县“萤火虫公益书房”的15名孩子走进该图书馆，感受书香氛围，激发孩子们的阅读兴趣与学习动力。
这是该馆开展的“手拉手，阅读齐步走，萤火虫公益书房研学”活动。15名孩子参观了市少儿图书馆的各个功能区域，体验了特色童书，并进行VR游戏互动体验，感受到书籍和科技魅力。
同时，市少儿图书馆发出“捐出一本书，成就一个梦”的倡议，呼吁社会各界热心企业、爱心人士将闲置的图书捐赠，用于贫困地区学校的图书室建设，改善贫困地区孩子的阅读条件，让“萤火虫”之光照亮更多偏远地区孩子们的童年。
为了让更多偏远地区的孩子们多读书、读好书，2017年市少年儿童图书馆等成立了图书捐赠中心，并在宜阳、嵩县、伊川、洛宁、汝阳等地建设32座“萤火虫公益书房”。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频 通讯员 宁莉)
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