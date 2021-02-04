全城都在寻找这双筷子，他们却决定放弃……

“事已至此，能不能找到这双筷子都不重要了，社会好心人的这份情谊，足以支撑我爸爸度过之后的人生。”全城寻“筷”事件过去三天后，“@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”这样告诉洛报融媒记者。

（受访者供图）

“事已至此，能不能找到这双筷子都不重要了，社会好心人的这份情谊，足以支撑我爸爸度过之后的人生。”全城寻“筷”事件过去三天后，“@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”这样告诉洛报融媒记者。（＞＞＞这双用了42年的老筷子 若您捡到，请联系我们）

她说，看到家乡父老为他们一家积极奔走，已让他们感受到了太多的温柔和暖意，这份心意的意义已经远大于筷子本身，“这或许是妈妈送给我们的最后礼物，让我们认识了这么多可爱的人”。

在过去的三天里，从在网上看到“@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”的求助帖，到环卫、公交、社会爱心团体纷纷加入爱心寻找队伍，洛阳大爱的行动感动着万千网友，也让“@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”直呼“太感谢你们了，我的眼泪都流出来了”。

由于不想过多占用公共资源、心疼大家的付出，“@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”决定放弃寻找筷子，“大家的这份情谊，它的意义对我们来说已经大过筷子本身，我爸爸知道这些后已经有了笑容，非常感谢你们”。（洛报融媒记者 王若馨）