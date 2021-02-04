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2021中国·洛阳红山樱桃文化节将于4月25日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩西工 2021.04.23 11:28

　　人间最美四月天！

　　四月的洛阳，牡丹飘香；四月的红山，果香四溢！西工区红山乡近4000亩十几个品种的樱桃陆续成熟，“2021中国·洛阳红山樱桃文化节”将于4月25日开幕，持续到5月31日。

　　“2021中国·洛阳红山樱桃文化节”开幕式将到4月25日上午10时在红山街道樱桃沟社区文化广场举行。仪式上，将举办“红山樱桃文化节旅游专线发车仪式”，文化节期间，市区将开设专线公交，直达红山樱桃沟风景区。

　　樱桃文化节期间，红山办事处、红山樱桃沟风景区、红山欢乐谷还为游客准备了短视频大赛、文艺演出、免费乘地铁等系列活动，让你在这里一站玩过瘾。

　　2021中国·洛阳红山樱桃文化节活动预告

　　(一)开幕式暨魅力红山文艺汇演活动

　　时间：拟定于2021年4月25日(周日上午10点)

　　地点：红山樱桃沟风景区文化广场

　　内容：1、启动仪式；

　　2、文艺演出；

　　(二)农副特产品展销会

　　时间：2021年4月25日—5月5日

　　地点：红山樱桃沟风景区文化广场

　　活动内容：设置樱桃集市区、农副产品特产展销区、名优产品展销区及相关文创产品展示等区域。搭建起多品种、高质量、大交易的合作平台，宣传推介“魅力红山”品牌，倡导绿色、和谐、健康的高品质生活，让游客在这里摘红山樱桃，品红山特产，感受红山的味道。

　　(三)“魅力红山”——创意主题短视频大赛

　　时间：红山樱桃文化节期间

　　地点：红山西部生态旅游示范区

　　活动内容：由媒体平台发起#红山樱桃文化节#话题讨论，引导广大游客在红山樱桃文化节期间到红山打卡，拍摄短视频，参与话题讨论。游客及自媒体人，制作的短视频，上传自媒体平台后，凡获取抖音短视频点赞1000+以上的，在红山樱桃文化节举办期间，奖励红山樱桃一箱。

　　(四)“唱支山歌给党听”——文化走基层活动汇演周

　　时间：5月1日—5月5日

　　地点：红山樱桃沟风景区广场

　　活动内容：围绕“建党百年—唱支山歌给党听”主题，举办形式多样、内容丰富的文化演出活动，庆祝中国共产党诞辰100周年。

　　(五)“乘洛阳地铁品红山美食”——红山樱桃文化节免费乘地铁活动

　　时间：5月1日—5月31日

　　地点：红山樱桃沟社区食坊街

　　活动内容：2021红山樱桃文化节举办期间，凡乘坐洛阳地铁1号线到达红山站下车的游客，在红山食坊街内就餐时，均可持手中地铁票，给予每名游客2元地铁票面额补助，补助金额20元封顶(即10人以内就餐，按实际就餐人数补助，超出10人，按20元封顶补助)。补助金额直接在就餐金额中减免。(西宣)④
[ 责任编辑：马佳佳]
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