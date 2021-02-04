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“牡丹极品”海黄：迎风怒放 花香阵阵【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.23 11:46

　　眼下，一些晚开牡丹品种正迎风怒放，其中一种明黄色的花朵在层层绿叶点缀下，显得格外耀眼，它便是“海黄”。

　　近日，记者在洛阳国际牡丹园九色牡丹园的中心花坛内看到，成片海黄点头含笑，娇艳动人。一阵微风拂过，明黄色的花朵随风舞动，花香阵阵。

　　“这种黄色牡丹太美啦，看着心情就好！”登封游客周女士说，她平时工作忙，好不容易抽出时间带家人来赏花，被动人的海黄吸引住了。

　　洛阳国际牡丹园工作人员霍璇璇介绍，这里的海黄是1999年从日本引进的美国品种，当时引进300株嫁接苗，目前已经培育了数万株。在牡丹的九大色系中，黄牡丹极其名贵，纯正的黄色尤为罕见，海黄的花朵就属于纯黄色，所以它有“极品牡丹”之称。

　　海黄的植株较高，长势强壮，开花量大。与花冠硕大的牡丹相比，海黄的花朵比较小，菊花型的花朵显得娇俏可爱。它的花蕾呈尖圆形，盛开后花朵饱满，多为侧开，也就是说，黄色花朵通常绽放在植株的外侧，显得更为显眼。

　　霍璇璇说，在自然生长条件下，牡丹一般一年只开一次花，花期集中在4月至5月。海黄则有一年多次开花的习性，这在牡丹品种中极为少见。一般来说，如果温度、湿度适宜海黄的生长，即使过了盛花期，它也会开出美丽的花朵，但开花量不大。花香十分浓郁，只要稍稍凑近，就有浓香扑鼻而来。

　　海黄的盛花期比较长，一般在20天左右，可以开到5月上旬。有喜欢纯正黄牡丹的朋友，可以到洛阳国际牡丹园、王城公园、国家牡丹园等园内观赏。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利]
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