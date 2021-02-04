洛阳中院联合洛阳高新自贸区架起知识产权保护“直通车”

为进一步凝聚合力，切实加强企业知识产权源头保护，为洛阳自贸区企业的健康发展营造最优法治化营商环境，在第21个世界知识产权日来临之际，洛阳市中级人民法院联合洛阳高新区(自贸区)举办“自贸直通车——知识产权保护交流分享会”。

为进一步凝聚合力，切实加强企业知识产权源头保护，为洛阳自贸区企业的健康发展营造最优法治化营商环境，在第21个世界知识产权日来临之际，洛阳市中级人民法院联合洛阳高新区(自贸区)举办“自贸直通车——知识产权保护交流分享会”。

会上，高新区(自贸区)人大工委副主任梁敏表示，将围绕知识产权创造、运营、管理保护和服务全方面，汇聚市场化服务资源和公共服务资源，提供涵盖专利申请、知识产权价值评估、金融服务、维权援助等内容的“一站式”全链条服务。

洛阳市中级人民法院知识产权庭庭长杨楚结合中院受理案件情况和企业发展实际情况，从商标保护、著作权纠纷等方面，就企业如何从源头避免知识产权侵权风险等法律问题，与参会企业做现场交流。

郑州大学法学院教授、博士生导师、郑州大学知识产权研究中心主任杨红军教授围绕企业发展中的知识产权保护实务问题，为片区企业避免潜在的知识产权侵权风险提供了宝贵的建议。

北方易初、德平科技等参会企业也结合自身经营实际，就知识产权保护问题纷纷谈感受、献良策，现场气氛有序而热烈。

会议最后，洛阳市中级人民法院、洛阳市知识产权保护中心为中航光电、德平科技、涧光股份、黄河软轴等企业出具“企业知识产权风险管理体系评估与优化意见”。（通讯员/王雨潇）