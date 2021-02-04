洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳中院联合洛阳高新自贸区架起知识产权保护“直通车”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 2021.04.23 11:46

　　为进一步凝聚合力，切实加强企业知识产权源头保护，为洛阳自贸区企业的健康发展营造最优法治化营商环境，在第21个世界知识产权日来临之际，洛阳市中级人民法院联合洛阳高新区(自贸区)举办“自贸直通车——知识产权保护交流分享会”。

　　会上，高新区(自贸区)人大工委副主任梁敏表示，将围绕知识产权创造、运营、管理保护和服务全方面，汇聚市场化服务资源和公共服务资源，提供涵盖专利申请、知识产权价值评估、金融服务、维权援助等内容的“一站式”全链条服务。

　　洛阳市中级人民法院知识产权庭庭长杨楚结合中院受理案件情况和企业发展实际情况，从商标保护、著作权纠纷等方面，就企业如何从源头避免知识产权侵权风险等法律问题，与参会企业做现场交流。

　　郑州大学法学院教授、博士生导师、郑州大学知识产权研究中心主任杨红军教授围绕企业发展中的知识产权保护实务问题，为片区企业避免潜在的知识产权侵权风险提供了宝贵的建议。

　　北方易初、德平科技等参会企业也结合自身经营实际，就知识产权保护问题纷纷谈感受、献良策，现场气氛有序而热烈。

　　会议最后，洛阳市中级人民法院、洛阳市知识产权保护中心为中航光电、德平科技、涧光股份、黄河软轴等企业出具“企业知识产权风险管理体系评估与优化意见”。（通讯员/王雨潇）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁2号线15座车站名称确定 在解...
  • 洛阳龙门站始发列车数达到8列
  • 23日起，17路、55路、66路恢复嘉豫门...
  • 涧河生态美 清水送洛城
  • 蔷薇盛开 美丽花墙吸引市民驻足拍照
  • 这群鸿雁“太心机”！把蛋下到天鹅窝...
  • 排名出炉！洛阳通报一季度农村人居环...
  • 钻石教练机“落户”洛阳 飞行学院教练...
  • 暖心！洛阳一所幼儿园免费为一患病居...
  • 市十五届人大常委会第二十四次会议召开
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    王城公园：高山牡丹盛...
    洛阳龙门站始发列车数...
    这群鸿雁“太心机”！...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605