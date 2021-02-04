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用时代火把照亮文化“出圈”之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:44

　　新年伊始，河南春晚的《唐宫夜宴》和元宵晚会的《元宵奇妙夜》节目相继爆红网络，其中《芙蓉池》这一片段选自舞蹈《水月洛神》，节目组实地取景洛阳应天门和天堂明堂，让洛阳继2020年央视中秋晚会后，又在各大社交媒体上“刷屏”，河洛文化成功“出圈”。新华社在《不迎合、不媚俗，当潮不让你最中！》中评价说：“从文明古国到文化强国，最直观的体现在于文化自信的回归、东方文明的重塑，这是我们源源不断的内生动力。当亿万人民自觉热爱传统文化并由衷自信，我们也将手握通往未来的文明密码。”

　　河洛文化作为中华文化的源头之一，带着中国古代历史文化中“根文化”的厚重与悠远，而新时代的5G+AR技术、崭新的舞台表演形式、精美的后期制作、高效的媒介传播方式，把深厚的文化内涵与时代特色融为一起，让传统文化照进现实、对接当下，激发观众内心深处的民族认同感，进一步增强了当代民众的文化自信。

　　党的十九大报告提出，要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。要想充分利用历史文化资源这副“好牌”，必须聆听时代的声音，发挥创新创造力，引发时代共鸣。当前，洛阳依托十三朝古都的历史地位，打造国际文化旅游名城，牡丹文化节、河洛文化旅游节、世界古都论坛、5A级旅游景区、举办央视秋晚等，为我们提供了良好的传承优秀文化、讲好洛阳故事的机会，同时，直播、VR全景等各种各样的线上活动，将云演出、云娱乐、云旅游以多层次、多维度、多视角方式传递给更多观众，开启了全新的“沉浸式”线上文旅体验。

　　当越来越多的文化类节目不再曲高和寡，当深而厚重的传统文化成为年轻人追逐的潮流，这背后，是历史与时代的激情碰撞，是创新与底蕴的亲密相拥。我们要坚守文化自信，秉承历史使命，拥抱当代潮流，紧握时代火把，用这道火光照亮文化“出圈”之路。(洛龙区政府办 徐之雁)
[ 责任编辑：席倩倩]
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