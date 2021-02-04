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文化源流 千年洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:45

　　最早从书中感受到洛阳的美是因为曹植的《洛神赋》。余从京域，言归东藩。背伊阙，越轘辕，经通谷，陵景山。日既西倾，车殆马烦。尔乃税驾乎蘅皋，秣驷乎芝田，容与乎阳林，流眄乎洛川。这不正是自己耳熟能详的地点吗，从伊阙龙门出发，穿越洛水，经过伊滨，越过偃师。从龙门高铁站坐车去山东，屏气凝神，思飞千里，看着窗外的景色，仿佛变成了曹植的侍从，从王都洛阳返回封地，带着眷恋与不舍。

　　望着窗外的河洛大地，一片繁荣，百业振兴，欣欣向荣，物阜民丰。隐藏在人声嘈杂的背后，是华夏五千年薪火相传的文明。在洛阳，你能领略到五千年来不曾遗漏的中华文明之美。你能感受到先祖在中原大地的耕耘创业，能触摸到数千年中国文明的兴衰更替，能听到即将启程的西域客商的铜驼碰响，能触摸到曹子建流连不舍的洛水遗波。

　　烟悉雨啸黍华生，宫阙簪裳旧帝京。若问古今兴废事，请君只看洛阳城。漫步在洛阳，你可以来一次穿越时空的旅行，你可以在黄河边洛水畔见证河图洛书的出世，可以领略夏朝建立封建王朝的决心和勇气，可以藏于家中偷窥周王朝的老迈衰落，可以俯身问道于老庄人生的真谛，可以跟随曹魏南征北战，可以在徘徊在金谷园中流连忘返，可以寻访竹林七贤的潇洒身影，可以在牡丹花下一睹女皇的真容…

　　洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。说起洛阳，总是寄托着无数人的思念与牵挂，不同于塞北辽东的粗狂大气，也不同于江南水榭的小巧精致，洛阳代表的是一种中原文化，甚至可以说是一种中国文化，和的文化。洛阳这座城市就像遍地的牡丹一样，雍容大气，气度不凡。南方和北方在这里融合，东方和西方在这里交汇，佛道儒并生，汉族与少数民族在这里团聚。这里不仅是华夏文明的诞生地，也是中华民族成长发育的摇篮，就是这么一片土地，孕育了河图洛书，见证了百家争鸣，滋养着竹林七贤，酝酿出建安风骨，培育出程朱理学，诞生了工业摇篮。成为无数人魂牵梦绕的梦里故乡，也是文人墨客生生不息的精神家园。

　　洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家。伴随着新时达，新征程的号角，洛阳再一次整装待发，在党和国家的领导下，古老的大地焕发出新的生机。工业园区热火朝天，城市书房遍布罗城，各种博物馆星罗棋布，龙门山下游人驻足。伴随着改革开放的步伐，古老而美丽的洛阳城将会迎来一次新的辉煌！(汝阳县网信办 李元昊)
[ 责任编辑：席倩倩]
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