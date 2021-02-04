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挖掘文化底蕴，坚定文化自信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:43

　　2021年河南春晚节目《唐宫夜宴》连续多日占据热门，热度也是居高不下，节目如此受欢迎，表明大家对历史文化非常喜爱，同时也体现了大家对这一历史传统文化展现方式的认可。这一节目的成功出圈及获粉无数，探其原因，可以说是不仅因为科技炫，更是因为文化靓。《唐宫夜宴》运用了5G+AR的现代科学技术，将歌舞搬到了历史博物馆的舞台，将虚拟的场景与现实的表演相结合，在给大家带来一场视觉盛宴的同时，也让这些艺术文化珍品“活”了起来，更加的栩栩如生，还能让大家对大唐时期的历史文化有更深入的了解，提高艺术文化珍品的吸引力。《唐宫夜宴》中的亮点、让人津津乐道之处，应该就是将唐俑搬上了舞台，少女们用婀娜多姿、秀逸韵致的舞姿，演绎了去参加夜宴途中的趣事，形态各异。从花园中穿行嬉戏，到纷纷以水为镜敛起妆容，再到号角声起，在夜宴上奉献精妙的演出，到最后的定格，重化“远去的历史”。“风吹仙袂飘飖举，犹似霓裳羽衣舞”，一系列精彩的舞蹈展现，让人驻足，更有穿越回千年前大唐之感。

　　文化兴则国运兴，文化强则国运强。《唐宫夜宴》是文化自信的一个缩影，它以东方气韵打动人心。如果说《唐宫夜宴》历史底蕴丰厚，体现我们的文化自信，那后续的元宵节目《芙蓉池》更是独具特色，坚定了文化自信，体现了文化魅力。《芙蓉池》采用的是实景拍摄，以洛阳应天门规模恢宏的门字形巨大建筑群为舞蹈背景，气势磅礴，带领人们梦回大唐。这两个节目充分挖掘了当地文化底蕴，创新了文化传承方式，弘扬了黄河文化，更能彰显出文化自信。也启示我们要深入挖掘历史传统文化底蕴，坚定文化自信，创新文化传承的方式方法，将独具特色的文化魅力呈现在大家面前。

　　洛阳是华夏文明的重要发祥地，通过节目演绎历史文化的形式，我们回望生生不息的历史文化，不断挖掘优秀历史文化的精神内核和时代价值，让传统文化以更炫的方式走进生活，再次体悟文化意涵、民族品格，坚定我们的文化自信，也让文化资源成为发展的动力源，使文化魅力成为洛阳的竞争力。(西工区科学技术协会 赵茜莹)
[ 责任编辑：席倩倩]
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