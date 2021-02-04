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人才是乡村振兴的重中之重
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:45

　　民族要复兴，乡村必振兴。在近日召开的中央农村工作会议上，习近平总书记强调，“在向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题”。

　　乡村振兴作为时下“三农”工作的重心，如何结合地域实际，实现农业更强、农村更美、农民更富的乡村蓝图，人才的重要性不言而喻。时代的瞬息万变需要在发展农村工作时也要因时而变。构建数字农业、打造新型农民、建造现代农村需要先进理念来谋发展思路、需要先进技术来支撑发展、需要专业知识来填补缺口。能否引进一批懂农业、爱农村、爱农民的专业型知识人才，关系着能不能实现新型现代化农业发展道路。人才带来新思维、新知识、新技术。伴随着互联网长大的青年人才能更好的利用“互联网+农业”的发展思维，解决乡村振兴中思维不新、信息不足、技术不够的问题，培养一批在互联网环境下成长起来的新型农民，将农民变为一个更具吸引力的职业。

　　在向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，抢抓历史机遇，积极响应乡村振兴。大力挖掘地域特色，打造具有地域特色的乡村品牌，讲好品牌故事，传播品牌文化，吸引更多人才汇聚，形成人才、土地、资金、产业、品牌为一体的新乡村振兴发展路径，打造环境宜居宜业、农民富足富裕的现代化新型乡村，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，朝着实现中华民族伟大复兴目标前进！(洛龙区政府办公室 韩晓娟)
[ 责任编辑：席倩倩]
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