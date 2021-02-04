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让党史之光照亮新征程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:42

　　2021年，中国共产党迎来百岁华诞，从南湖之畔小小红船到民族复兴巍巍巨轮，一百年来，我们历经沧桑却初心未改，我们实现全面小康依然牢记使命。在这“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，党中央提出在全党集中开展党史学习教育，正当其时，十分必要。

　　“疑今者察之古，不知来者视之往”“究天人之际，通古今之变”“欲知大道，必先为史”“马克思主义者是善于学习历史的”……由此可见，学习历史是中华民族一脉相承的优秀传统。而今，中国共产党历经百年，风雨兼程、披荆斩棘，回望过往奋斗路，百年党史历久弥新；眺望前方奋进路，百年党史领航开路。学习党史已然成为了我们的必修课，广大共产党员也定要在这门必修课上结出累累硕果。

　　坚定初心学党史，增强政治判断力。当今社会瞬息万变，科技发展日新月异，我们只有不忘初心，牢记使命，重温党史，学好党史，进一步统一思想、统一意志、统一行动，才能增强科学把握形势变化、精准识别现象本质、清醒明辨行为是非、有效抵御风险挑战的能力，才能不断增强“站位全局把握大势”的政治判断力。

　　融会贯通学党史，强化政治领悟力。坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持联系实际学、带着问题学、聚焦重点学，深学深信、真学细悟，不断强化“立足大局把握规律”的政治领悟力。

　　细照笃行学党史，提升政治执行力。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，要始终坚持联系实际学党史，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。强化责任担当，积极主动作为，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，着力增进民生福祉，不断提升“聚力开局狠抓落实”的政治执行力。

　　新的征程已经开启，百年党史催人奋进，投身新时代，展现新作为，唯有学好党史这门“必修课”，才能在新的历史起点上，书写更出彩的篇章，创造更美好的未来！(宜阳县财政局丁莉)
[ 责任编辑：席倩倩]
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