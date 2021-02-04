青年人要从党史中汲取前进力量

1919年，“10月革命”为中国带来了马克思主义，“五四”青年高举“民主”和“科学”两大旗帜,向封建礼教以及封建专制思想猛烈开火，推动了马克思主义在中国传播；1921年，一群平均年龄只有28岁的中国青年在浙江南湖的一艘小船上点起星星之火，如今早已在神州大地上燎原；作为新时代的青年人，应从党的历史中汲取奋进的力量，学习革命前辈牺牲小我、完成大我的奉献精神，把报效祖国、服务社会作为实现自己人生价值目标和追求。

1919年，“10月革命”为中国带来了马克思主义，“五四”青年高举“民主”和“科学”两大旗帜,向封建礼教以及封建专制思想猛烈开火，推动了马克思主义在中国传播；1921年，一群平均年龄只有28岁的中国青年在浙江南湖的一艘小船上点起星星之火，如今早已在神州大地上燎原；作为新时代的青年人，应从党的历史中汲取奋进的力量，学习革命前辈牺牲小我、完成大我的奉献精神，把报效祖国、服务社会作为实现自己人生价值目标和追求。

青年人能够通过学史明理。历史是最好的教科书，通过学党史能够运用马克思主义的立场方法，深刻理解中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”，中国特色社会主义为什么“好”。党的百年历史充分证明中国共产党之所以能，在于始终坚持人民主体地位，与人民群众保持血肉联系。马克思主义之所以行，在于其科学性、实践性、人民性、发展开放性的理论特质。中国特色社会主义之所以好，在于这条道路能够引领中国进步、增进人民福祉、实现民族复兴。自去年新冠肺炎疫情暴发以来，世界各国高度关注中国抗疫成果和经济恢复状况。中国用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，取了全国抗疫斗争重大战略成果，在全球经济普遍低迷，绝大多数国家经济都还处于负增长的时候，我国三季度GDP实现了4.9%的增速，经济持续稳定恢复。事实胜于雄辩，中国共产党再一次交出了治国理政的出色答卷，让世界刮目相看。

青年人应该通过学史增信。心有所信，方能行远。新中国成立以前的中国近代史，我们是屈辱的、落后的、贫困的，革命先辈们用一代代鲜血和汗水，顽强斗争，奋勇直追。从被“三座大山”压迫的直不起腰杆，到新中国四万万中国人站起来了，再到现在全球第二大经济体，创造了1亿贫困人口脱贫的世界奇迹。我们有理由相信，我们的中国共产党是真正为人民的政党，我们的社会主义制度是最先进、最科学、最适合中国国情的制度。我们更对未来建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义强国充满信心。

青年人应该通过学史崇德。一百年来，中国共产党带领中国人民不但创造了伟大的物质文明，更铸就了中国共产党人的革命精神，从井冈山精神、长征精神、延安精神、抗美援朝精神到新时代的伟大抗疫精神、脱贫攻坚精神，这些精神都展现了中国共产党人的伟大品格。青年人应该树立正确的人生观、价值观，崇德向善，从这些伟大的革命精神中汲取养分，锚定目标，把报效祖国、服务社会作为实现自己人生价值的目标和追求。

青年人更要通过学史力行。艰难困苦，玉汝于成；筚路蓝缕，斩棘前行。一代代中国共产党人抛头颅、洒热血，用行动用生命为我们创造出了如今的太平盛世。老英雄张富清深藏功与名，一辈子坚守初心，不改本色。六十多年来他在平凡的岗位上奋斗奉献，用自己的朴实纯粹、淡泊名利，书写了精彩人生，成为广大党员学习的楷模。新时代的年轻人，不论从事何种职业，只要坚持为民服务、为国奉献的初心，脚踏实地，勤劳肯干，持之以恒，就都能够滴水穿石，积水成海，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的一份力量。

时代终是属于青年人的，新时代中华民族伟大复兴的重任更是当代青年义不容辞的责任，我们这一代青年站在巨人的肩膀上，站在历史的变革期、机遇期，更应勇立潮头，乘风破浪，书写属于这一代青年人的历史，以不负一代代共产党人的殷切期望，不负这个伟大的时代。(洛龙区政府办公室 吴智斌)