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浅谈开展党史教育活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:41

　　今年习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调，在全党开展党史学习教育，是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。要学好党史，首先要增强思想上的主动性，下面我谈一下自己的观点和认识。

　　党的历史就是新中国诞生和成长的真实历程，我们生长在新时代的人只有了解和认识党的历史，才能明白新中国是怎么诞生的、我们的幸福生活是怎么来的，只有回顾历史我们才能倍加珍惜现在的时代幸福，才能自觉增强自身的社会责任感和历史责任感，才能接续奋斗把本职工作做好，把为人民服务的工作做好。

　　曾经有一次我到红色教育基地参观学习，观看了烈士们为了祖国革命奋斗献身的事迹，他们执着的革命意志和奉献精神深深打动了我，让我陷入了深思，心想如果新时代的年轻人如果不去了解这些，就不会珍惜现在的生活，更不会知道幸福生活是奋斗出来的，不会知道新中国是用无数的革命先烈鲜血换回来的。让更多年轻人了解党的历史、学习党的历史是我们责无旁贷的责任，要带动更多的人学习，让他们增加工作动力，增强初心意识，学会以史为鉴，以史为镜，既要学习历史的成功经验，也要学习历史的曲折弯路，学以致用，增强自己的理想信念意识。不忘初心牢记使命才能接续奋斗，希望在今年的学习党史教育中增强工作主动性、积极性和持续，增加人生的红色底色。(洛宁县总工会　韩六一)
[ 责任编辑：席倩倩]
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