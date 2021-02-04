2021年，中国共产党迎来了她的百岁华诞，站在这个世纪轮回的交点，我心潮澎湃，思绪万千。我振奋于她生于危时愈挫愈勇，钦佩于她励精图治不畏艰险，鼓舞于她不断进取突破创新，动情于她胸怀人民兼济天下，感慨于她历经岁月初心不变。

2021年，中国共产党迎来了她的百岁华诞，站在这个世纪轮回的交点，我心潮澎湃，思绪万千。我振奋于她生于危时愈挫愈勇，钦佩于她励精图治不畏艰险，鼓舞于她不断进取突破创新，动情于她胸怀人民兼济天下，感慨于她历经岁月初心不变。

——生于危时，愈挫愈勇。自1840年，帝国主义的炮火打开中国的大门，自此战乱四起，山河破碎，圣灵涂炭，中华民族的脊梁一天天被“三座大山”压弯，有志之士开始救亡图存。1921年，从浙江嘉兴的南湖上驶来一艘红船，耀眼的光芒刺破了旧中国的黑暗，带来中国革命新的希望，从此，中国人民有了引路人——中国共产党。随后星星之火可以燎原，党的队伍迅速充实，反侵略的力量不断壮大，党的斗争取得了一个又一个胜利，确定领导小组，建立政治纲领，发动起义，冲破围堵长征胜利，遵义会议走向成熟.......一次次危机时的决定，一次次绝处时的新生，党在淬炼中逐渐成长。

——励精图治，不畏艰险。新中国成立之初，国家建设百废待兴，中国共产党确定社会主义制度建设总思路，明确方向，巩固政权，加强经济建设，三大改造如火如荼，改善民生，恢复文化，一个健康、文明、生机盎然的新中国冉冉东升。一次次泥泞中的探索，一次次困难面前的果敢，党在磨练中稳健前行。

——不断进取，突破创新。十一届三中全会敲响中国改革开放的钟声，解放思想的春风吹遍神州大地，一座座城市拔地而起，商业经济开始繁荣，内地沿海互联互通，国内国际扩大交流，经济建设迅速崛起，科技创新实现突破，社会活力充分激发，社会民生不断发展，人民生活水平日益攀升......一场场迅疾的改革，一次次从0到1的突破，党在锻造中日趋成熟。

——胸怀人民，兼济天下。“发展的成果由人民共享”，掷地有声的话语给尚在贫困线边缘的人民吃下了定心丸，2013到2020，中国人民打赢了精准扶贫攻坚战，实现了“小康路上，一个都不能少”的誓言，有哪个国家像中国共产党一样关心所有人民的温饱？2020年新冠疫情肆虐，又有谁像中国共产党这样集全国之力众志成城守护人民的生命？不止胸怀本国人民，更是“人类命运共同体”的践行者，当中国向疫情严重的意大利派出专业医疗团队，当“一带一路”战略支援中亚国家社会建设，当中国向亚丁湾海域派出海军护航编队......一次次为了人民的坚守，一次次险情前的挺身而出，党在强化自身责任中彰显世界第一大党的果敢勇毅与历史担当。

——历经岁月，初心不变。战争年代想生存，起步时期求发展，温饱年代奔小康......100年，沧海桑田；100年，风云巨变，中国共产党跨激流涉险滩，不断攻坚克难，把一个个不可能变为现实。岁月可以更迭，目标需要转变，不变的党的初心，那就是“永远把人民群众对美好生活的向往当作奋斗目标”，我们有理由相信，在这样的共产党的带领下，全国人民共同奋斗，民族复兴终将实现。(老城区洛浦街道办事处 程明明)