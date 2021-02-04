我的家乡位于豫西南部山区，洛阳市的后花园——汝阳县。说实话，自从大学毕业后，已经好久没有回过自己的小乡村了，周末闲来无事，便收拾行囊，随着父亲回到了生我养我的地方，一个山南偏远的角落。

我的家乡位于豫西南部山区，洛阳市的后花园——汝阳县。说实话，自从大学毕业后，已经好久没有回过自己的小乡村了，周末闲来无事，便收拾行囊，随着父亲回到了生我养我的地方，一个山南偏远的角落。

在路上，看到家乡的变化，精神恍惚间总能想到父亲母亲经常挂在嘴边的一段话：“咱们只要脚踏实地，积极奋斗，咱家就会过的更好”。脚踏实地，积极奋斗，就是我家的家风。

转过弯，眼前的通村柏油路出现在面前，几个小学生笑语嫣然，充满了活力。不禁想起小时候穿着破鞋走在泥泞的道路上，翻过几个山坡去学校，下雨天有时会滑倒在地，满身伤痕，但仍要站起来跑去教室，噙着泪水，努力学习好每一门功课，积极奋斗，才能有未来。如今，泥泞的道路一去不复返，硬化道路实现了村村通，这条柏油路盘旋着一直到山顶的村落，再到山的那边，然后与临县对接，形成了一个巨大的交织网，一个为人民幸福织就的网。

顺着路走，村口屋塔供水器上的红旗就向我招了招手，听父亲说，这是汝阳脱贫攻坚引进的安全饮水工程，几年前，村子里老少爷们儿们一起，挖沟渠、埋管道、通管网、打深井，夜以继日才一起完成了这项惠民工程，现在，家家户户都通了自来水，饮水有保障，再也不像从前一样到几里地外的山下挑水了，说这话时，父亲脸上满是骄傲，我在父亲的字语行间，似乎又听到了那句“脚踏实地，积极奋斗”，我没吭声，静静跟随者父亲的脚步，向记忆的家中走去。

到了村里，眼前的一幕让我震惊，小时候的土瓦房全部不见了踪影，取而代之的是一排排的二层楼，远处还有像社区似的高层建筑，疑惑中，村头的老大爷为我解答了谜题：“这几年政策好啊，危房改造，易地搬迁，各家各户都住进了新房，破旧的老房子都进行了拆旧复垦，现在再也不用担心漏雨咯。”说罢，老大爷磕了磕自己的旱烟，背着手，边走边嘀咕：“回幸福院下棋咯”。

我终于忍不住，问父亲：“这还是我们村吗？怎么变化这么大。”

父亲回答：“你是长时间不回来了啊，现在村里的生活是越来越好了，吃得饱穿的暖，住房、教育、医疗、饮水都有保障，和城里比是一点都不差，你看这村居环境，看着绿化美化，都是乡里、村里一起奋斗出来的啊！”

接下来，父亲又带我在村里转了转，看了看好多以前只能在电视上看的情景，感慨万千。

回去的路上，我望着窗外的天空，红日依旧挂在上面，照耀出了金色的光芒，突然有一种莫名其妙的感动，原来我一直坚守的家风，也是这个小乡村、这个小县城的家风，更是我们这个国家所拥有的风气，正是我们拥有了这样的力量，我们才能战胜一次又一次困难，就像这个小山村一样，褪去了贫穷的面纱，展现出了未来的风采。而我们的国家，我们的人民也会一直脚踏实地，积极奋斗，建成富强民主文明和谐的新时代强国。(汝阳县靳村乡 卢增一)