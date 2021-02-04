洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

家风小悟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 新华社 2021.04.23 09:45

　　我的家乡位于豫西南部山区，洛阳市的后花园——汝阳县。说实话，自从大学毕业后，已经好久没有回过自己的小乡村了，周末闲来无事，便收拾行囊，随着父亲回到了生我养我的地方，一个山南偏远的角落。

　　在路上，看到家乡的变化，精神恍惚间总能想到父亲母亲经常挂在嘴边的一段话：“咱们只要脚踏实地，积极奋斗，咱家就会过的更好”。脚踏实地，积极奋斗，就是我家的家风。

　　转过弯，眼前的通村柏油路出现在面前，几个小学生笑语嫣然，充满了活力。不禁想起小时候穿着破鞋走在泥泞的道路上，翻过几个山坡去学校，下雨天有时会滑倒在地，满身伤痕，但仍要站起来跑去教室，噙着泪水，努力学习好每一门功课，积极奋斗，才能有未来。如今，泥泞的道路一去不复返，硬化道路实现了村村通，这条柏油路盘旋着一直到山顶的村落，再到山的那边，然后与临县对接，形成了一个巨大的交织网，一个为人民幸福织就的网。

　　顺着路走，村口屋塔供水器上的红旗就向我招了招手，听父亲说，这是汝阳脱贫攻坚引进的安全饮水工程，几年前，村子里老少爷们儿们一起，挖沟渠、埋管道、通管网、打深井，夜以继日才一起完成了这项惠民工程，现在，家家户户都通了自来水，饮水有保障，再也不像从前一样到几里地外的山下挑水了，说这话时，父亲脸上满是骄傲，我在父亲的字语行间，似乎又听到了那句“脚踏实地，积极奋斗”，我没吭声，静静跟随者父亲的脚步，向记忆的家中走去。

　　到了村里，眼前的一幕让我震惊，小时候的土瓦房全部不见了踪影，取而代之的是一排排的二层楼，远处还有像社区似的高层建筑，疑惑中，村头的老大爷为我解答了谜题：“这几年政策好啊，危房改造，易地搬迁，各家各户都住进了新房，破旧的老房子都进行了拆旧复垦，现在再也不用担心漏雨咯。”说罢，老大爷磕了磕自己的旱烟，背着手，边走边嘀咕：“回幸福院下棋咯”。

　　我终于忍不住，问父亲：“这还是我们村吗？怎么变化这么大。”

　　父亲回答：“你是长时间不回来了啊，现在村里的生活是越来越好了，吃得饱穿的暖，住房、教育、医疗、饮水都有保障，和城里比是一点都不差，你看这村居环境，看着绿化美化，都是乡里、村里一起奋斗出来的啊！”

　　接下来，父亲又带我在村里转了转，看了看好多以前只能在电视上看的情景，感慨万千。

　　回去的路上，我望着窗外的天空，红日依旧挂在上面，照耀出了金色的光芒，突然有一种莫名其妙的感动，原来我一直坚守的家风，也是这个小乡村、这个小县城的家风，更是我们这个国家所拥有的风气，正是我们拥有了这样的力量，我们才能战胜一次又一次困难，就像这个小山村一样，褪去了贫穷的面纱，展现出了未来的风采。而我们的国家，我们的人民也会一直脚踏实地，积极奋斗，建成富强民主文明和谐的新时代强国。(汝阳县靳村乡　卢增一)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁2号线15座车站名称确定 在解...
  • 洛阳龙门站始发列车数达到8列
  • 23日起，17路、55路、66路恢复嘉豫门...
  • 涧河生态美 清水送洛城
  • 蔷薇盛开 美丽花墙吸引市民驻足拍照
  • 这群鸿雁“太心机”！把蛋下到天鹅窝...
  • 排名出炉！洛阳通报一季度农村人居环...
  • 钻石教练机“落户”洛阳 飞行学院教练...
  • 暖心！洛阳一所幼儿园免费为一患病居...
  • 市十五届人大常委会第二十四次会议召开
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    王城公园：高山牡丹盛...
    洛阳龙门站始发列车数...
    这群鸿雁“太心机”！...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605