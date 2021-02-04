厚重洛阳，气象万千 ——观河南电视台文化类节目有感

过年期间，我与家人一起收看了河南电视台的春节晚会，整场节目大气磅礴，让人叹为观止。

过年期间，我与家人一起收看了河南电视台的春节晚会，整场节目大气磅礴，让人叹为观止。其中《白衣执甲》、《天地之中》和《唐宫夜宴》这三个节目令我印象深刻，特别是舞蹈类节目《唐宫夜宴》，唐装小姐姐们妙趣横生的演绎和舞台美轮美奂的效果带着观众们领略了繁荣昌盛的大唐风采，在雍容闲雅中不乏俏皮轻快，令人耳目一新。元宵佳节，“唐宫小姐姐”再次出境2021河南元宵晚会“元宵奇妙夜”，打卡河南名胜，古今交汇，唐朝陶俑复活，舞动着向观众们展示了河南博物院，洛阳应天门等文化圣地，就如时光倒流。

一场神奇的文化之旅让我看到了用心，看到了河洛文化的自信与包容，是的，我们的根在这里，我们的魂在这里。作为一名土生土长的河南人，洛阳人，我为自己的家乡感到骄傲，从内心中油然升腾的是满满的自信。身处天地之中的河南，出现这样的好作品是厚积薄发，是时代文化脉搏的有力跳动。

厚重洛阳，气象万千。古今辉映，诗和远方。“唐装小姐姐”们来到了洛阳应天门，这个镜头配上音乐我一下子就泪目了，仿佛回到了大唐盛世！我们的洛阳城不就是千年之前的唐宫所在之地吗？洛阳现在有一条路就叫唐宫路呢！原来，唐俑小姐姐们当时就是随着女皇武则天来到东都洛阳城并在这里舞之蹈之的啊！在应天门感受过“烟火气”后，唐俑小姐姐们又来到明堂看歌舞剧表演，这段舞叫《芙蓉池》，是舞剧《水月洛神》里的一段。舞者在金碧辉煌的明堂大殿中手持莲花蹁跹起舞，真担得起“翩若惊鸿，婉若游龙”这八个字。歌声朗朗，舞姿曼妙，让人沉醉。

厚重洛阳，气象万千。说一句山灵毓秀，它担得起！如果你喜欢仙境，记得去老君山；如果你喜欢花海，记得去洛阳牡丹园；如果你喜欢古迹，记得去龙门石窟；如果你喜欢历史，记得去世界著名的伽蓝白马寺看一看，给心灵放一个假。洛阳的美还有很多很多，唯有你亲自来一趟，才能明白这座城的美好。

厚重洛阳，气象万千。从古至今，源远流长的河洛文化脉络清晰绵延，这里有数不尽的惊喜。我喜欢洛阳的豪爽，一个“中”字，让人温暖十足；我喜欢洛阳的韵味，儿时祖母口中的一段豫剧是我童年最美的底色；我喜欢洛阳的大气，“黄河之水天上来，奔流到海不复回。”黄河流经这片土地，几经曲折纵横，奔腾向前，那翻滚不息的滔天巨浪，让人感受到强大的生命力。中原风骨、民族魂魄便是如此吧。

观看节目后静心思索，其实今年河南电视台文化类节目的成功并不是一蹴而就，也不是只靠天时地利的机缘巧合，背后更有无数劳动者的辛勤付出。它是奋进中的中原儿女们精气神的集中展现，是厚积薄发让我们的文化魅力得以精彩绽放。

作为一名河洛儿女，作为一名教书育人的教育工作者，作为一名有着15年党龄的中共党员，在恰逢“十四五”开局之年，伟大的中国共产党迎来百年华诞的历史机遇期，我又该怎样做，才能不负韶华，不辱使命呢？这是摆在每一个人面前的历史命题，我想唯有心怀理想，脚踏实地，为家乡的建设奉献力量。但理想不是虚无空谈，它是在具体的奋斗实践中实现的。每一个工作的成果都是集体智慧的结晶，每个人各司其职、各尽其责、相互协同、形成合力，汇聚起攻坚克难的磅礴力量，这就要求每个人都要树立起大局意识，承担起自己的责任，尊重着他人的付出。行百里者半九十，在实现理想为之奋斗的过程中，难免有感到痛苦疲惫的时候，然而我们都知道“船到中流浪更急，人到半山路更陡”，只有在自己的工作中迎难而上，坚持到底，才能体会到“无限风光在险峰”的壮阔。

道阻且长，行则将至。就让我们860万河洛儿女一道迈步出发，唱响新时代的交响曲，为家乡的拔节生长，吹响春天里的嘹亮号角。(瀍河区教育体育局 聂挺飞)