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风光万里谱新篇 百年峥嵘耀中华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 09:45

　　持利斧劈浊浪，挽刀镰如长弓。百年叱咤风云，百年沧桑历尽，百年艰苦奋斗，百年辉煌闪烁。2021年是中国共产党建党一百周年，建立中国共产党是近现代实现中华民族伟大复兴的重要里程碑，从建党之初仅有几十名党员的小党，到执政70多年并拥有9100多万名党员、460多万个基层党组织的马克思主义执政党，无论是那些生死存亡的考验抑或是改革开放的洗礼，都是复兴征程上最美的时光，回眸百年，我党带领中国人民全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标，我们党取得了举世瞩目的巨大成就！

　　一百年岁月峥嵘，一百年初心如磐。“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”这是习近平总书记在党的十九大报告上的鲜明宣示。他号召全党同志不忘初心，牢记使命，为实现两个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命，自我们党诞生之日起就牢牢熔铸进共产党员的血脉基因。百年来，这颗炙热的心一直热血的跳动，从脱贫攻坚战全面胜利让全国贫困县成功摘帽，到乡村振兴战略全盘落实让贫困一去无返，党的心始终牵挂着人民群众，始终为人民群众的幸福作筹谋。百年不是终点，而是新的起点，初心使命不仅仅是一种政治追求，更是坚不可摧的政治优势。紧靠人民，我党将会在新的征程中一往无前！

　　风光万里谱新篇，百年峥嵘耀中华。江上之清风属风，山间之日月属于光，其取之无禁，用之不竭。这昭示着在中国共产党建党一百周年之际中国现阶段的自信无限、预示着在下一个一百年或是下个百年我国的发展都将会前途无限！(汝阳县公安局 刘晓丹)
[ 责任编辑：席倩倩]
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