洛阳市河长制办公室关于市级河长2021年第一季度巡河情况的通报（2021年4月12日）

3月19日，市委农村工作会议召开。市委书记李亚在会上指出，要切实抓好农村水生态治理，大力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，加快推动“四河五渠”综合治理任务清零，打造良好水生态。

3月19日，市委农村工作会议召开。市委书记李亚在会上指出，要切实抓好农村水生态治理，大力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，加快推动“四河五渠”综合治理任务清零，打造良好水生态。特别是要与落实河长制结合起来，大力开展乡村水系治理、河道清淤疏浚、水塘整治、水污染防治、黑臭水体治理等乡村水环境综合整治，持续抓好河道采砂专项整治和畜禽养殖企业违规排放治理，坚决防止问题反弹，加快实现乡村主要河湖渠塘水质改善，让河流溪涧成为美丽乡村的灵秀所在。

2021年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第一季度，18位市级河长共计巡河20次，督导整改问题47个。现将市级河长巡河情况予以通报。