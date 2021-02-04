洛阳今天阴天转小雨 气温10℃到21℃

预计今天我市阴天转小雨，偏东风3级左右，气温10℃到21℃。

昨天，久违的阳光出现，中午很温暖。可是，雨姑娘不想走，风姑娘也来做伴。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内有低槽东移影响我市，预计今天我市阴天转小雨，偏东风3级左右，气温10℃到21℃；明天阴天有小雨，部分地区有中雨，东北风4级到5级，气温11℃到18℃。

明天有4级到5级风，风力的确不小，如果不下雨的话，这种天气适合放风筝。那么，您知道为什么只有春天才适合放风筝吗？

中国天气网解释，气候数据显示，春季(公历3月至5月)的风是一年当中最大的，我国北方最为明显。春季不仅大风日数多，风力也相对较大。

从全国平均情况来看，谷雨时节是一年中风力最大的时节，北方地区最为突出，通过选取东北、华北、黄淮的几个省份来看，基本都是谷雨时节风力最大。

有人会问，冬天的风也大，为什么就不适合放风筝呢？立春之后，地表回暖快，但高空还维持比较冷的状态，这样上冷下暖的组合就容易产生对流，上升气流会把风筝轻而易举地送到空中，但冬季对流条件弱，风筝缺乏向上的动力。

需要提醒的是，大家放风筝时一定要绷紧“安全弦”，避免出现风筝线伤人或风筝碰到高压线等危险情况。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）