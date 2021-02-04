市十五届人大常委会第二十四次会议召开

21日至昨日，市十五届人大常委会召开第二十四次会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

21日至昨日，市十五届人大常委会召开第二十四次会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议深入学习了全国两会精神、习近平总书记重要讲话指示批示精神及中央、省委、市委最新会议精神等；对《洛阳市城市公园游园广场管理条例(草案)》进行一审；审议并表决通过了洛阳市人民代表大会常务委员会关于全面推动地方性法规进入执法融入司法列入普法工作的决定，关于对《关于进一步做好我市脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的议案》的决议，关于对《关于提升基层医疗服务能力，满足群众卫生健康需求的议案》的决议，关于对市十五届人大四次会议议案审议结果的报告，洛阳市第十五届人民代表大会部分专门委员会增补副主任委员、委员建议名单，市十五届人大常委会代表资格审查委员会调整委员建议名单，洛阳市人民代表大会常务委员会关于批准洛阳市2021年度政府投资项目计划的决议；听取和审议了关于2020年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，并进行了满意度表决，表决结果为满意；审议了关于市十五届人大常委会有关专项工作报告审议意见落实情况的报告。

会议经表决，通过了相关人事任免事项。根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》，新任命的国家工作人员进行了宪法宣誓。

会议期间，市人大常委会邀请中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队领队赵海涛围绕二里头文化在中华文明史中的地位、作用等进行专题授课。(记者 智慧 实习生 苑曼琳)