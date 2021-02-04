洛阳各个图书馆、城市书房等推出一批红色主题阅读活动

今天，我们迎来第26个世界读书日。

今天，我们迎来第26个世界读书日。

每年此时，各个图书馆、城市书房等都会推出丰富多彩的阅读活动。今年恰逢中国共产党成立100周年，红色阅读成为今年世界读书日活动的主旋律。

洛阳市图书馆

●党史文献主题系列书展

4月25日前，“弘扬光荣传统，传承红色基因”党史文献主题书展。

5月19日至23日，“铭记革命历史，铸就红色丰碑”党史人物主题书展。

6月28日至7月2日，“奋进新时代开启新征程”主题书展。

●“诵读红色家书，传承红色基因”红色经典朗读活动、“学党史，感党恩”党史知识有奖答题活动

书展期间，您可走进朗读亭朗读“红色读物”，也可在服务台抽取党史知识答题卡，全答对者将获得精美纪念品。

●“学党史，守初心”党史电子图书展

您只需扫一楼展板上的二维码，即可下载近百种电子党史图书。

●“奋斗百年路，启航新征程”党史教育图片展

正在二楼展厅展出，展览由8个篇章115块展板组成。