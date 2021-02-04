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洛阳各个图书馆、城市书房等推出一批红色主题阅读活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.23 08:20

　　今天，我们迎来第26个世界读书日。

　　每年此时，各个图书馆、城市书房等都会推出丰富多彩的阅读活动。今年恰逢中国共产党成立100周年，红色阅读成为今年世界读书日活动的主旋律。

　　洛阳市图书馆

　　●党史文献主题系列书展

　　4月25日前，“弘扬光荣传统，传承红色基因”党史文献主题书展。

　　5月19日至23日，“铭记革命历史，铸就红色丰碑”党史人物主题书展。

　　6月28日至7月2日，“奋进新时代开启新征程”主题书展。

　　●“诵读红色家书，传承红色基因”红色经典朗读活动、“学党史，感党恩”党史知识有奖答题活动

　　书展期间，您可走进朗读亭朗读“红色读物”，也可在服务台抽取党史知识答题卡，全答对者将获得精美纪念品。

　　●“学党史，守初心”党史电子图书展

　　您只需扫一楼展板上的二维码，即可下载近百种电子党史图书。

　　●“奋斗百年路，启航新征程”党史教育图片展

　　正在二楼展厅展出，展览由8个篇章115块展板组成。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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