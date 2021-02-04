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涧河生态美 清水送洛城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.23 08:18

　　眼下，涧河新安段正是春光灿烂、山明水秀的好时节。

　　涧河，全长104公里，自三门峡发源后一路向东汇入洛河。其中，新安县境内有273.5平方公里流域面积。

　　近年，新安县持续推进“四水同治”，将涧河治理作为生态建设重点，启动涧河生态河谷综合整治工程，全力实现“一河清水送洛城，一道绿色通洛城”的生态对接目标。

　　治河：搬走昔日生态绊脚石

　　阳春三月，在新安县城与洛阳市区之间，涧河在繁花绿树间向东流去；崭新的乐道夹岸数十里，已成骑行爱好者的新乐园；宽阔亮丽的洛新快速通道上车来车往，被往来司机赞为“滨河大道”……

　　看着今日如画的河景，不少人很难想象涧河新安段的旧模样——由于流经铁门、城关、磁涧三镇，穿过新安产业集聚区、县城区、洛新产业集聚区，涧河流域受到不同程度的污染，河岸坑洼散布、垃圾堆积，一度成为阻碍发展的生态绊脚石。

　　2017年，为贯彻落实省委省政府“四水同治”和市委市政府“四河同治、三渠联动”决策部署，新安县启动涧河生态河谷综合整治工程，依据地形地势和功能需求，自西向东将涧河新安段划分为水源涵养段、城市风光段、郊野旅游段，对其进行高标准综合整治。

　　看河：河畔小村庄 旧貌换新颜

　　安乐村，位于新安县城关镇东北部，是涧河畔一个小村庄。

　　过去，涧河脏乱差，安乐村也跟着“灰头土脸”——河滩上是生活垃圾，河水成了污水，过路人都得捂着鼻子跑过去。

　　得益于涧河生态河谷综合整治工程推进，安乐村面貌焕然一新。如今，尤其是天气晴好的时候，村里一副“小桥流水人家”“绿树村边合，青山郭外斜”的美丽景象。

　　“一二三四，大步向前……”近日一大早，不少早起的村民在河堤乐道上锻炼起来。在晨练大军中，35岁的常向春正做着早操，浑身透着高兴劲儿：“我家开窗就见乐道，别人问我在哪儿住，我说住在涧河边的‘体育公园’里。”

　　村民参与涧河生态保护和村容村貌维护的积极性高了起来。为了与涧河美景相称，村中建筑进行了统一风格的装修，引来许多城里人来玩，给村中带来可观的旅游收入。

　　同时，不少产业项目也看中了这里……安乐村党支部书记、涧河安乐村段河长刘卫东坦言，昔日的荒滩变成生态福地，村民因此受益颇多。

　　因河而兴，安乐村已是名副其实的“安乐村”。

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[ 责任编辑：崔利利]
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