释放“文化IP”的消费磁力

“应天门版的百事可乐去哪里能拿到货？”在近日举行的隋唐洛阳城商业联盟发布会上，一罐带有应天门文字、形象的百事可乐备受参会商家追捧。一个是穿越千年的文化地标，一个是引领潮流的饮料品牌，碰撞出的创意火花，让应天门这个“文化IP”潮酷十足，也打开了更多的商业可能。

“应天门版的百事可乐去哪里能拿到货？”在近日举行的隋唐洛阳城商业联盟发布会上，一罐带有应天门文字、形象的百事可乐备受参会商家追捧。一个是穿越千年的文化地标，一个是引领潮流的饮料品牌，碰撞出的创意火花，让应天门这个“文化IP”潮酷十足，也打开了更多的商业可能。

从复原保护大遗址的“出道”，到演绎3D激光投影秀的“火爆”，再到举办央视秋晚、第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式的“出圈”……作为洛阳文化旅游的“新宠”，以应天门为代表的隋唐洛阳城，已是一个不折不扣的“热门IP”。然而，正如洛阳文保集团董事长辛俊峰所言：“我们客流量增长很快，但在文旅产业传统六要素上只实现了‘游’，其他五个要素都亟须补齐。”毕竟，挖掘消费潜力、强化产业带动，才能让应天门火得更持久、更有生命力。

既要粉丝的“流量”，也要消费的“增量”。在这次发布会上，主办方推出了“唐妞惠生活”小程序，从应天门联名奶茶，到应天门书签、笔记本、钥匙扣，再到整合线上线下商家组成商业联盟，打造文商旅共同体。这一连串的举措，就是要放大应天门的品牌溢出效应，推动更多的产业跨界、渗透、融合，挖掘这一“文化IP”中蕴含的全产业链价值。

有人说，“新”消费时代，“IP”赋能为王。回顾洛阳这几年，我们围绕夜游龙门、洛邑古城等“IP”，叫响“古都夜八点”、打造“古都新生活”，把吃、住、行、游、购、娱等融为一体，让游客流量转化为消费力，让“打卡”人群成为消费者；我们立足办好牡丹文化节，打好牡丹“特色牌”，打造场域“强磁场”，推动文化旅游业“三个转变”，奏响了文旅融合的“交响乐”，构建了文旅消费扩容提质的强磁场。

有了消费的场域载体，“文化IP”才不会昙花一现。以牡丹、龙门、二里头等为代表的文化符号，都是洛阳得天独厚的“文化IP”。我们不仅要塑造让人心生向往的“打卡”地，更要释放“文化IP”的消费磁力，顺应跨界融合、科技引领等趋势，丰富业态、拉长产业链条，变“粉丝流量”为“粉丝经济”，将文旅富矿转化为留住游客的“强磁场”、提升效益的“聚宝盆”。(郭旭光)