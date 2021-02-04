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20余名群众代表参与“百姓看生态环境”活动 感受生态巨变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.23 08:19
新安县涧河生态河谷函谷关段生态优美

　　昨日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”主题活动举行“百姓看生态环境”特别活动，20余名群众代表先后前往河南省洛阳生态环境监测中心实验室、一拖集团及新安县，切身感受绿色发展带来的获得感、幸福感。

　　河南省洛阳生态环境监测中心实验室位于市生态环境局，这个实验室可实现水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物等7大类220项647个因子的监测。

　　2020年，我市PM2.5和PM10年均浓度均实现大幅下降，优良天数达244天，同比增长67天；全市国(省)控监测断面水质达标率为100%，全部达到Ⅲ类以上水质标准；土壤环境总体保持稳定，全市农用地和建设用地安全利用率达100%。

　　参观的第二站是一拖集团，在这里，大家了解了我市农业机械化、智能化发展，还听取了涂装车间挥发性有机物污染治理情况介绍。

　　去年，我市以挥发性有机物污染治理专项行动为抓手，通过源头严控、过程严管、末端严治，治理工作取得明显成效，工业源、移动源、面源挥发性有机物排放得到有效控制，臭氧超标天数较2019年削减36天。

　　根据今年2月印发的《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》安排，今年我市仍将以持续改善空气质量为目标，强化挥发性有机物环境监管，全面治理工业源、移动源和面源挥发性有机物污染，进一步削减排放量，倒逼产业升级，遏制臭氧超标。

　　新安县涧河生态河谷函谷关段美景如画。据介绍,涧河新安段全长42公里，新安县累计投资18亿元，按照水源涵养段、城市风光段、郊野旅游段，相继实施了河道疏浚、堤防修筑、岸坡防护、湿地景观、生态绿化和路网建设。涧河生态河谷函谷关段属郊野旅游段的一部分，全长5.2公里。

　　近年，我市深入贯彻中央和省委决策部署，以“四河五渠”综合治理为抓手，优生态、惠民生、促发展，书写了新时代治水兴水的“洛阳答卷”。（记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 翟倩然 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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