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跑出“协同联动”加速度

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.04.23 08:17

　　牡丹为媒，洛阳都市圈成员集中亮相今年牡丹文化节投洽会；非遗搭台，洛阳都市圈五城市在洛共同唱响文化交流大戏；文物牵线，“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”引市民游客竞相打卡……近来，洛阳都市圈刷足了存在感，多领域、深层次的交流合作，照见以更大力度推进联动发展的决心。

　　变“各自为战”为“抱团发展”，都市圈与生俱来的标签就是“协同联动”，它意味着打破边界、壁垒和阻隔，同心同向、同频共振。也正是循着这样的理念，今年以来，洛阳都市圈城市间奏响了一曲曲“大合唱”。放眼望，聚焦惠民，洛阳都市圈旅游年票正式发行，一卡惠游全圈53家景区；聚焦创新，我市正探索建立“科技创新券”互认机制，致力于让创新资源畅通流动；聚焦教育，成立洛阳都市圈教育高质量发展学校共同体，跨地区就近入学提上日程……“八仙过海，各显神通”，推动洛阳都市圈建设向着纵深疾步迈进。

　　从经贸到产业，从文化到旅游，从科技到教育……多点开花式的“协同联动”，“联”出了彼此间的资源共享，“联”出了圈内群众更多获得感，也“联”出了洛阳都市圈建设全面提速的强劲动力。可以说，洛阳都市圈就如同一列动车，圈内各城市就是一节节自带动力的车厢，而城市经济社会各领域则是车厢里的一块块蓄电池。协同发力、多域联动，广泛深入开展交流合作、谋求互利共赢，就能最大限度激发洛阳都市圈发展的动力源。

　　“一花独放不是春，百花齐放春满园。”高质量建设现代化洛阳都市圈，尤需联动发展、百花齐放。放眼现实，济源与洛阳不仅已在石化产业、装备制造业等领域展开深入合作，还在医疗、卫生等领域签订了很多战略合作协议；汝州提出将在“改革、创新、开放”方面深入对接洛阳优势，错位融入洛阳都市圈；孟州围绕与洛阳发展互联共享，在产业、文旅、交通等方面谋划了一系列项目……“协同联动”，如滚滚春潮势不可挡。

　　跑出“协同联动”加速度，促使区域合作的范围向广处延伸、力度向深处推进、成效向实处着力，洛阳都市圈定有一个可期的未来！(张庆旭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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