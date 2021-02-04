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科技赋能城市书房 为书香洛阳插上“智慧翅膀”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 21:22

　　4月23日是世界读书日。如今，遍布我市的205家“河洛书苑”城市书房，不仅各有特色，背后还有一个超强“大脑”，它能不断分析大数据，为广大读者提供更好的定制化服务，还能让城市书房变得更智能。信息化正在让城市书房越来越“聪明”，更为书香洛阳插上了“智慧翅膀”。

　　去城市书房扫扫码，即可实现掌上阅读

　　22日上午，今年60岁的马群柱来到新区兴洛湖公园北侧的城市书房。他拿出手机对着一台有显示屏的机器扫了扫屏幕上的二维码，选择了《百团大战》《平型关战役风云》等跟党史有关的有声书加入电子书架。

　　“这是拿回去给社区老同志们听的，最近大家都在学习党史。”马群柱住在附近的尚德苑小区，他说，存在手机上的有声书，无论走到哪都能听，非常方便。

　　马群柱使用的这台机器叫“锦绣书香数字图书馆”，里面的书籍种类多种多样，既有儿童读物类、中医养生类，也有历史文化类、自然地理类。通过扫描书籍对应的二维码，就可以在手机小程序里进行阅读。

　　此外，凡是扫码看过的书籍，在手机小程序中都有阅读记录。这样一来，哪怕不小心关闭手机阅读窗口，或者人在另一个城市，也能随时拿出手机继续阅读。

　　如今，这样的“数字图书馆”几乎在全市城市书房都有配备。它的好处是，阅读不用再受地点限制，本人也不用特意回来还书。去城市书房扫扫码，即可实现掌上阅读，如今已是很多人的阅读新方式。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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