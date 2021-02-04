谷雨时节醉茶乡 鸭掌树塆好风光

“谷雨春光晓，山川黛色青。”在清和的春日里，豫南茶乡村美如画。

“谷雨春光晓，山川黛色青。”在清和的春日里，豫南茶乡村美如画。

何建军一家和采茶工幸福的全家福

4月21日下午，我们的中国梦——河南省摄影家协会文化进万家活动小分队一行12人，走进信阳市浉河区浉河港镇鸭掌树塆茶农何建军家的茶园，聚焦茶农的幸福生活。

快乐的采茶工

谷雨时节采茶忙

雨后茶山景色秀丽，云雾缭绕，嫩绿的茶叶上挂满了晶莹剔透的水珠，像一颗颗洁白的珍珠。在何建军夫妻经营的25亩茶园里，茶农正忙着采茶，每逢采茶旺季，都会从各地雇采茶工，一般情况下头季茶雇20多名，并为采茶人员包吃包住包交通，办保险，生活用品一应具全。工资日清月结，深受采茶工欢迎，大家其乐融融。现在的采茶工追求高品质生活方式，业余生活丰富多彩，晚饭后在工作车间随着音乐旋律，跳起健身舞。

幸福生活舞起来

他们夫妻恩爱，拍抖音，秀恩爱，收获了大量的粉丝，成为网红。在生活上，更是相互关心，妻子王红白天带领采茶工上山采茶，回来后又忙着做饭干家务，里里外外一把手。何建军看在眼里，疼在心里，饭桌上，不时地夹起菜放进妻子的嘴里。

何建军父母和妻子王红

何建军夜间加工茶

一家人诚信待人，无论对待客户或游客，都真心相待，泡一杯刚炒制的新茶，喝上一口，满嘴清香。如赶上吃饭时，主动邀请客人品尝乡间小炒的农家饭菜。处处提现了淳朴的民风，因良好的信誉，他每年生产的茶叶因品质优良成为紧俏产品。浉河港镇是信阳毛尖茶的主产地之一。这里气候湿润，土地肥沃，紧邻南湾湖，非常适合茶叶种植，千百年来生产的茶叶堪称贡品。（记者 高均海 通讯员 周建军）