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爱了爱了！这些“黑科技”的阅读设施你体验过吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 21:04

　　近年，新技术的应用进一步促进了洛阳市公共图书馆和城市书房等公共文化服务设施的升级，为读者带来了全新的数字化阅读体验，各种数字化设备也成为吸引读者的新亮点。今天，让我们一同认识这些“科技范儿”的阅读设施，开启多样化的阅读体验吧！

　　数字化瀑布流：方寸之间尽览“杂志瀑布”

　　走进洛阳市图书馆三楼中厅，顿时被两道飞流直下的“杂志瀑布”吸引，这就是数字化瀑布流。在3米多高的“瀑布”上，一本本电子杂志由屏幕顶部缓缓流下，读者只要点击图书封面，就可以看到其内容介绍，从而对全书进行翻阅，或者通过扫描二维码，将所选的电子书免费下载到自己的手机上。

　　据介绍，“瀑布”中共有5000种期刊，每月更新其中的150种，该设备充分运用人机交互、增强现实、虚拟现实等现代化技术，为读者打造沉浸式阅读体验，激发了读者的阅读兴趣。

　　电子阅读机：开启指尖上的“云阅读”

　　在洛阳市图书馆一楼大厅，一台电子阅读机静候读者。这台电子阅读机配备43寸高性能多点触控电容屏，屏幕上分类显示人文社科、少儿教育、精品小说、文学艺术、经管励志、名著经典等电子书，读者可以轻触屏幕，到相关类别中浏览存书，还可以点击封面进行阅读、下载。这台机器每年提供5000册图书供读者扫描阅读、手机下载。每年还会更新2000册热门电子图书。如今，在全市205座城市书房内都配有电子阅读机。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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