洛阳车管部门推出多项便民举措 老年人等群体办业务更便捷

开通老年人等群体“绿色通道”，实现多项需归档的业务一日通办，夫妻间机动车所有人变更先办理、后审核……近日，市交警支队车管所推出多项便民举措，赢得群众好评。

开通老年人等群体“绿色通道”，实现多项需归档的业务一日通办，夫妻间机动车所有人变更先办理、后审核……近日，市交警支队车管所推出多项便民举措，赢得群众好评。

开辟“绿色通道”，老年人等群体办业务更便捷

22日上午，67岁的市民王先生来到市交警支队车管所，在2号楼1楼业务办理大厅办理车辆解押手续。在工作人员引导下，他来到“绿色通道”，仅用时两分钟，工作人员就为他办好业务。

“办理过程比我想象中的简单多了，在‘绿色通道’办业务，不用排队，方便、高效，车管所的这项举措真不错！”王先生说。

“近日，我们为60周岁以上的老年人、现役军人、残疾人、孕妇开辟了专门的业务窗口，上述人群办理车管业务，可享受优先办理。”市交警支队车管所相关工作人员介绍，该窗口为综合业务窗口，各项业务均可一窗办理。

此外，市交警支队车管所还专门保留了现金、银行卡等传统收费窗口，方便不会使用支付宝、微信支付的老年人等群众办理车管业务。