4月23日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园中晚开品种连片开放。

目前，全市牡丹观赏园中晚开品种连片开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国家牡丹园：全园共有970个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的68%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有秀丽红、西海、日月锦、紫光锦、锦袍红、村松樱、御所樱、帝冠、假葛巾、胡红、层中笑、红绒剪彩、姚黄、乌龙捧盛、红乔、海黄、镰田藤、首案红、夜光白等；初开的牡丹品种有百花撰、大正之夸、黑豹、豆绿、镰田锦、春柳、丁香紫、黄冠、茶黄等。

王城公园：园内有海黄、公主、黄冠、金岛、金杯、垂头蓝、金阁、绿香球、豆绿等180个品种牡丹开放,主要分布在牡丹仙子观赏区、甘棠州牡丹观赏区。另外，引进高山牡丹花王、芳纪、日暮、洛阳红、雪映桃花等品种3000余株，分批栽植于园内国外品种观赏区。大富贵、朱砂判、奇花露霜等十个品种近千株芍药争奇斗艳。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

(王城公园 金阁)

中国国花园：园内有金杯、名望、黑沙堡、金阁、海黄、黄冠、八千代椿等50多个品种牡丹开放,主要分布在芍园、二乔亭、国色广场、紫斑园等处。园内芍药、月季、月见草、黄刺玫、棣棠、玫瑰等争奇斗艳。

(中国国花园 海黄)

隋唐城遗址植物园：园内有翠幕、畿乃波、金岛、大朵蓝、白妙、太阳、岛锦等150个品种牡丹开放，主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。目前，大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内猥实、紫藤等开放。九色园内万余株大富贵、朱砂盘、粉珠盘、红艳飞霜、粉玉奴等品种芍药初开。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花盛开。

(隋唐城遗址植物园 白神)

国际牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的70%。主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园和生产科技园。其中：盛开的牡丹品种有海黄、黄冠、白神、白王狮子、白妙、夜光白、长寿乐、莲鹤、新国色、新七福神、圣代等；初开的牡丹品种有中国龙、黑海盗、盛宴、黑道格拉斯、瑞龙、新日月、金岛、金阁、金至、金阳、金帝等。芍药园内部分早开品种芍药已初开。

神州牡丹园：全园共有925个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的52%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、池塘晓月、卷叶红、白玉、蓝宝石、花王、银红争春、红斑白、明星、粉中冠、新日月、芳纪、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、雪映桃花、朝阳红、梨园春、村松樱、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。

三星级牡丹观赏园花情如下：

郁金香牡丹园：全园共有230多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的51%。主要分布在牡丹东区。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、胡红、魏紫、乌金耀辉、初乌等；初开的牡丹品种有玉楼点翠、绿暮隐玉、蓝田玉、莲鹤等。

天香牡丹园：园内共有51个品种牡丹开放,约占本园牡丹的61%。主要分布在天香园西南角、西北角、东侧以及中区。其中：盛开的牡丹品种有金阁、豆绿、脂红、珠光墨玉等；初开的牡丹品种有金阁、黑豹、豆绿等。

洛阳农博园：园内有豆绿、海黄等8个品种牡丹开放,主要分布在九色牡丹区、园区中心主路两侧、园区东侧。

其他牡丹观赏园花情如下：

天囿牡丹园：园内有实生苗、蓝月亮、雪映桃花、霓虹焕彩等5个品种牡丹开放,主要分布在牡丹观赏区。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2021年4月22日