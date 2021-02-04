洛阳网：打造“现象级”产品 当好洛报集团媒体融合发展的“排头兵”

5G时代，媒体融合发展乃大势所趋。日前，《从“现象级”产品看洛报集团媒体融合发展》一文刊登于《中国地市报人》2021第04期头题位置，以实际案例对“媒体融合背景下主流媒体如何占领新型传播阵地”这一重要课题进行了全面剖析。

5G时代，媒体融合发展乃大势所趋。日前，《从“现象级”产品看洛报集团媒体融合发展》一文刊登于《中国地市报人》2021第04期头题位置，以实际案例对“媒体融合背景下主流媒体如何占领新型传播阵地”这一重要课题进行了全面剖析。

《中国地市报人》是由中国地市报研究会主办、国家新闻出版署批准面向国内外公开出版发行的国家级期刊，是读者了解前沿政策、社会热点的重要窗口。《从“现象级”产品看洛报集团媒体融合发展》一文通过介绍洛报集团平台重塑历程、媒体架构调整、“爆款”产品打造、“六大工程”建设四大方面，不仅彰显出洛报集团媒体融合发展的显著成果，更为中国地市报媒体融合发展提供了有力参考。其中，洛阳网作为洛报集团的“现象级”产品之一，是洛报集团不断扩大主流价值影响力的重要抓手。

洛阳网——洛报集团旗下媒体平台、国家一类新闻网站，目前拥有三个百万级新媒体号(粉丝量160万的微信公众号、粉丝量285万的抖音号、粉丝量121万的快手号)，是洛报集团媒体融合发展的“排头兵”，以知名栏目“百姓呼声”，紧跟时事热点的短视频、关系民生的新闻资讯等内容深受网民欢迎。其中，“百姓呼声”栏目己为123家单位开设舆情集纳平台，充分发挥着媒体的舆论监督作用，搭建起百姓与政府之间沟通的桥梁；在2020年抗击疫情的宣传报道中，洛阳网推出“战‘疫’之下的洛阳24小时”滚动播报、制作《“我是第xxx位承诺的洛阳人！防控疫情，从我做起！”》H5、发起“更换战‘疫’微信头像为洛阳加油！”活动、发布《战“疫”故事》系列视频，以多种传播形式凝聚起众志成城、共克时艰的力量。特别是洛阳网抖音号发布的《抗击疫情，女护士剪去及腰长发，穿着尿不湿进病房。你愿意为她点赞吗？》引发强烈关注，播放量达2.7亿，两次成为抖音“今日最热视频”全国第一，成为本地媒体融合传播现象级经典案例，产生了广泛的社会反响，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。

因势而谋，应势而动，顺势而为。洛报集团认真践行习近平总书记关于推动媒体融合发展的重要论述和要求，在建成新型主流传媒集团之路上“融”往直前；洛阳网紧跟洛报集团步伐，扛牢党媒的职责使命，守正创新，挺膺负责，将生产更多有分量、有影响力的融合传播作品，让党的声音直抵人心、成为时代最强音。(记者 谢钰旸)