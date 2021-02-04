王城公园：高山牡丹盛开惹人醉 新生“萌宠”邀您来游园

双休日即将来临，您想好带着全家人去哪里玩了吗？洛阳市王城公园为您备下文化大餐，来到这里不仅能看到盛开的高山牡丹和动物园里新生的“萌宠”们，还能来一场酣畅淋漓的穿越之旅，在璀璨的花灯中梦回大唐。这样的安排，老少咸宜，快来王城公园留下属于四月的独特记忆吧！

精彩演出

双休日即将来临，您想好带着全家人去哪里玩了吗？洛阳市王城公园为您备下文化大餐，来到这里不仅能看到盛开的高山牡丹和动物园里新生的“萌宠”们，还能来一场酣畅淋漓的穿越之旅，在璀璨的花灯中梦回大唐。这样的安排，老少咸宜，快来王城公园留下属于四月的独特记忆吧！

高山牡丹成片开放 芍药初露芳容

高山牡丹芳姿

昨日，在王城公园月亮门附近的牡丹观赏区，“洛阳红”“贵妃插翠”“乌龙捧盛”等牡丹竞相开放，花朵硕大、姹紫嫣红，引来游客一阵阵惊叹，纷纷拿出手机拍照，这正是王城公园培育的高山牡丹。

为丰富牡丹文化节后期的牡丹开花品种、给游客提供更好的赏花体验，王城公园陆续引进30多个品种3000余株高山牡丹，品种有洛阳红、珊瑚台、贵妃插翠、白妙、乌龙捧盛、彩绘、银红巧对、岛锦、花王、日暮、芳纪、白妙、雪映桃花、群乌、旭岗、太阳、绿幕隐玉等。

高山牡丹绽放惹人爱

这些高山牡丹涵盖早中晚各个花期、多种色系，观赏性极佳。尤其是一些早中开的品种，此时已过盛花期，游客没有机会再欣赏这些牡丹盛开的场景。而高山牡丹的引进，较好地弥补了这个遗憾，让游客可尽情欣赏牡丹的雍容华贵。

进入4月下旬，王城公园的芍药也不甘寂寞，悄悄露出俏丽的容颜。园内大富贵、奇花露霜、朱砂判等十个品种近千株芍药初开，高山牡丹与芍药交相辉映、相映成趣。