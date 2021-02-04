环卫工人、公交司机、志愿者……洛城大爱汇聚 只为寻一双筷

@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈寻找一双使用了42年的老筷子一事，在全网平台获得越来越多全国网友的关注，截至目前，该事件的阅读量仍在攀升，大家也都在期待着此事能迎来一个圆满的结尾。

全城寻“筷”事件仍在发酵。

@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈寻找一双使用了42年的老筷子一事，在全网平台获得越来越多全国网友的关注，截至目前，该事件的阅读量仍在攀升，大家也都在期待着此事能迎来一个圆满的结尾。

今天上午，洛报融媒记者联动洛龙区人民政府、洛龙区城管局、洛阳市公共交通集团有限公司及多个社会爱心志愿者团体，在@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈的父亲可能遗失这双筷子的学府街关林路口附近扩大范围搜寻，希望能够遇到“最美的惊喜”。

为了更加精准地寻找这双特别的筷子，记者特从洛阳市公共交通集团有限公司调取了19日下午一点半至三点间，路过事发地的多辆65路公交车的监控录像。录像显示，@耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈的父亲14时07分在关林路厚载门街口下车，下车时，手中仅拿有一黑色背包，上车时，手中也无其他物品，由此可以判断，装有筷子的米色袋子在其乘坐65路公交车前就已遗失。“不少65路公交车司机，也都在帮着回忆、寻找，希望能提供有价值的线索。”市公共交通集团有限公司相关负责人说。

58岁的苏城霞是19日当日关林路段负责清扫的环卫工人，他告诉记者，没有拾到类似袋子，但会尽力寻找，“那位老师傅的故事我看了，很感动，希望帮他找到”。

洛龙区城管局督察科主任黄宝庆说，果皮箱一天两次清理，如果被当做垃圾丢掉，再加上时间已过去了三天，找到的可能性不太大。但就算这样，大家仍未放弃，与爱同行等社会爱心团体的志愿者这两天也在路上帮忙寻找，志愿者们纷纷表示“期盼有一个惊喜的结局”。（洛报融媒记者 王若馨 文/图/视频）