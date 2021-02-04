暖心！洛阳一所幼儿园免费为一患病居民送饭 已经坚持一年

“咚咚咚”，今天中午12时许，涧西区郑州路街道华源社区居民董红娟的家门又按时被敲响了。

“咚咚咚”，今天中午12时许，涧西区郑州路街道华源社区居民董红娟的家门又按时被敲响了。

“红姐，我是幼儿园的小孙！”听到门外清脆的声音，董红娟拖着不太方便的双腿走过去，笑着打开了房门。

门外站着涧西区武汉路贝贝幼儿园园长孙国景和一位老师，手里提着两个袋子。两人一左一右搀着董红娟进屋坐下，取出袋子里装着的保温饭盒打开：土豆炖牛肉、醋溜豆芽、炒青菜，一荤两素配以米饭、稀饭和荷叶饼等主食，清淡又不失营养。

同样的场景，已经在董红娟家里出现了1年。

董红娟今年51岁，身患尿毒症多年，父母去世后便独自居住。由于行动不便，不能按时吃口热乎饭成了她的难题。这些年，华源社区的工作人员先后帮她联系过辖区养老机构和附近饭店为她提供饭菜，可因为种种原因未能长久。“后来，社区又发动和组织了党员志愿者轮流上门服务，帮她做饭和打扫卫生。”社区相关负责人说，长期以来，董红娟一直是他们的重点入户走访和帮扶对象。疫情防控期间，还有人专门为她送去菜和生活用品。