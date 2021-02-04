偃师消防：“沉浸式”学党史效果好

聆听前赴后继英勇杀敌的故事、抚摸一枚枚军功章、看一看老英雄身上的弹片伤……4月22日，洛阳市消防救援支队偃师区大队组织队员到抗美援朝老兵闫天保家中开展“沉浸式”学党史活动，大家身临其境、见人见物，在崇敬和感动中度过了一上午。

抚摸军功章，致敬老英雄

聆听前赴后继英勇杀敌的故事、抚摸一枚枚军功章、看一看老英雄身上的弹片伤……4月22日，洛阳市消防救援支队偃师区大队组织队员到抗美援朝老兵闫天保家中开展“沉浸式”学党史活动，大家身临其境、见人见物，在崇敬和感动中度过了一上午。

党史学习教育开展以来，偃师消防注意改进方式方法，注重向身边的老战士、老党员、老同志和先进典型学习，让全体队员在感动感悟中铭记党的历史、礼赞党的功绩、传承红色基因。今年88岁的闫天保老人是抗美援朝老兵，17岁那年入朝参战，在朝鲜战场加入中国共产党，因战斗英勇、奋不顾身，被授予“二等功臣”荣誉称号。而且，闫天保老人就住在偃师消防队部不远处的小区。

聆听战斗的故事

当天，偃师消防队员慕名来到闫天保老人家里，与老人促膝长谈。闫老从柜子里翻出珍藏多年的军功章、纪念章，和大家逐一分享每一枚证章背后的故事。