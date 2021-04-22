22日，在洛阳市从政坊游园水系里，一对黑天鹅夫妇带着五只毛茸茸的宝宝在水里嬉戏玩耍。仔细一看，五只宝宝身披黄黑色的绒毛，和身披灰色绒毛的黑天鹅宝宝外观相差甚远，原来这是五只鸿雁宝宝。

22日，在洛阳市从政坊游园水系里，一对黑天鹅夫妇带着五只毛茸茸的宝宝在水里嬉戏玩耍。仔细一看，五只宝宝身披黄黑色的绒毛，和身披灰色绒毛的黑天鹅宝宝外观相差甚远，原来这是五只鸿雁宝宝。

黑天鹅为何要带着鸿雁宝宝玩耍？这事还要从孵蛋时说起。

黑天鹅“父母”呵护鸿雁宝宝

精心谋划：鸿雁把蛋下到天鹅窝

21日，我们来到从政坊游园水禽笼舍里，七八只天鹅都卧在铺着秸秆的窝里，身下是细心保护的天鹅蛋。见到生人走进，黑天鹅们纷纷伸直了脖子，身后的羽毛耸立起来，还发出了一阵阵的低吼声。

“现在正是黑天鹅的孵化期，它们对外界环境的变化高度敏感，生怕伤害自己的蛋。别说生人，就连我走过，它们还想叨我呢。”饲养员陆兵兵告诉我们。