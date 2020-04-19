洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第52个世界地球日，洛阳志愿者们在行动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 16:45

　　今天是第52个世界地球日。今天上午，市自然资源和规划局的志愿者们在地铁1号线应天门站、王城公园站和牡丹广场站设置了多个咨询台，为来往乘客免费发放2021版《中国·洛阳交通旅游图》，提供实实在在的便利，并向大家宣传生态环境保护的相关知识。

　　近年，我市按照“绿色开采、资源节约、生态修复、综合治理”的思路，以矿山治理、生态修复、综合利用为重点，着力推动矿山企业转型发展、绿色发展。截至目前，累计投资近20亿元，综合治理尾矿库228座，其中闭库销库118座、综合利用11座，一批废弃矿山成功复耕复绿、转型为乡村旅游点，实现了生态效益、经济效益、社会效益多赢目标。对达到闭库标准的尾矿库开展综合利用，累计补植复绿2300余亩，治理土地1100余亩。建成钼矿、铅锌矿、金矿、萤石矿等多个绿色矿业发展示范区，26家矿山成功创建国家级绿色矿山，9家成功创建省级绿色矿山，数量和质量均居全省第一。

　　据悉，推动黄河流域生态保护治理提质增效是我市今年生态文明建设的重点工作之一。我市申报的黄河流域生态保护和高质量发展项目已与三门峡、巩义共同融合为“河南黄河中游右岸生态保护修复示范工程”，是全省唯一申报中央财政支持山水林田湖草沙一体化保护和修复的工程，市自然资源和规划局将主动对接跟进项目申报情况，确保项目顺利落地实施。围绕黄河生态治理保护，与济源市共同编制山水林田湖草系统治理规划，年底前形成统一规划成果。积极参与沿黄生态廊道建设，推动生态廊道提质升级。推动矿山生态修复治理和绿色矿山创建工作，按时完成2021年省厅下达的废弃矿山生态修复治理任务，开展多元化市场化生态保护修复试点工作。

　　市自然资源和规划局相关负责人表示，“十四五”开局之年，我市将在全面摸清核准资源要素“家底”基础上，精准、高效用好有限的土地、矿产等资源要素，科学编制市域国土空间规划、都市圈国土空间规划，为洛阳都市圈建设开好局、起好步提供坚强保障。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 这双用了42年的老筷子 若您捡到，请联...
  • 洛阳地铁2号线15座车站名称确定 在解...
  • 最新！洛阳市人大常委会任免名单
  • 洛龙区利用伊河李楼湿地让中水得到再...
  • 寻子32年 重庆母亲梦圆洛阳
  • 聚焦洛阳地铁人！看“地铁医生”如何...
  • 洛阳龙门站始发列车数达到8列
  • 今年，专升本招生高校共48所
  • 连鹤：“仙气飘飘”的白牡丹【视频】
  • 洛阳自主研发“神器” 可从20米高空喷...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    交警部门严查摩托车、...
    牡丹插花在卢舍那大佛...
    中州渠老城段：整治提...
    栾川举行一场特别的婚...
    精彩热帖

    小区里的海仙花

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605