第52个世界地球日，洛阳志愿者们在行动【视频】

今天是第52个世界地球日。今天上午，市自然资源和规划局的志愿者们在地铁1号线应天门站、王城公园站和牡丹广场站设置了多个咨询台，为来往乘客免费发放2021版《中国·洛阳交通旅游图》，提供实实在在的便利，并向大家宣传生态环境保护的相关知识。

今天是第52个世界地球日。今天上午，市自然资源和规划局的志愿者们在地铁1号线应天门站、王城公园站和牡丹广场站设置了多个咨询台，为来往乘客免费发放2021版《中国·洛阳交通旅游图》，提供实实在在的便利，并向大家宣传生态环境保护的相关知识。

近年，我市按照“绿色开采、资源节约、生态修复、综合治理”的思路，以矿山治理、生态修复、综合利用为重点，着力推动矿山企业转型发展、绿色发展。截至目前，累计投资近20亿元，综合治理尾矿库228座，其中闭库销库118座、综合利用11座，一批废弃矿山成功复耕复绿、转型为乡村旅游点，实现了生态效益、经济效益、社会效益多赢目标。对达到闭库标准的尾矿库开展综合利用，累计补植复绿2300余亩，治理土地1100余亩。建成钼矿、铅锌矿、金矿、萤石矿等多个绿色矿业发展示范区，26家矿山成功创建国家级绿色矿山，9家成功创建省级绿色矿山，数量和质量均居全省第一。

据悉，推动黄河流域生态保护治理提质增效是我市今年生态文明建设的重点工作之一。我市申报的黄河流域生态保护和高质量发展项目已与三门峡、巩义共同融合为“河南黄河中游右岸生态保护修复示范工程”，是全省唯一申报中央财政支持山水林田湖草沙一体化保护和修复的工程，市自然资源和规划局将主动对接跟进项目申报情况，确保项目顺利落地实施。围绕黄河生态治理保护，与济源市共同编制山水林田湖草系统治理规划，年底前形成统一规划成果。积极参与沿黄生态廊道建设，推动生态廊道提质升级。推动矿山生态修复治理和绿色矿山创建工作，按时完成2021年省厅下达的废弃矿山生态修复治理任务，开展多元化市场化生态保护修复试点工作。

市自然资源和规划局相关负责人表示，“十四五”开局之年，我市将在全面摸清核准资源要素“家底”基础上，精准、高效用好有限的土地、矿产等资源要素，科学编制市域国土空间规划、都市圈国土空间规划，为洛阳都市圈建设开好局、起好步提供坚强保障。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图/视频)