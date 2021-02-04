世界读书日，洛阳多项精彩活动等您参与

4月23日，我们将迎来第26个世界读书日。每年这一天的前后，洛阳各个图书馆、城市书房等都会策划系列活动。今年恰逢中国共产党百年华诞，各家图书机构更是推出了系列丰富多彩、形式各样的活动，红色成为今年世界读书日的活动主打色。

4月23日，我们将迎来第26个世界读书日。

每年这一天的前后，洛阳各个图书馆、城市书房等都会策划系列活动。今年恰逢中国共产党百年华诞，各家图书机构更是推出了系列丰富多彩、形式各样的活动，红色成为今年世界读书日的活动主打色——

●洛阳市图书馆

洛阳市图书馆在一楼大厅推出党史文献主题系列书展，书展共分三期：4月25日前，为“弘扬光荣传统，传承红色基因”主题书展；5月19日至23日，为“铭记革命历史，铸就红色丰碑”党史人物主题书展；6月28日至7月2日，为展示新时代风采的“奋进新时代 开启新征程”主题书展。

为丰富书展形式，在本次书展期间还将举办“诵读红色家书，传承红色基因”红色经典朗读活动和“学党史，感党恩”党史知识有奖答题活动。市图书馆设置在一楼大厅的朗读亭给读者提供了学习交流和诵读红色家书，传承红色基因的平台。读者可以选择朗读亭内“红色读物”朗读素材，也可以从书展中的“红色作品朗读专架”挑选朗读作品到朗读亭朗读，抒发自己的爱党爱国情怀。另外，书展期间，市图书馆每天还推出党史知识现场答题活动读者还可以参与党史知识答题活动，读者在服务台抽取答题卡现场答题，全答对者将获得精美纪念品一份。

同时，“学党史，守初心”党史电子图书展同步在一楼大厅展出，近百种党史电子图书读者只需要扫码展板上的图书二维码即可下载到手机上阅读。