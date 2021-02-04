最新！洛阳市人大常委会任免名单

洛阳市人大常委会任免名单

(2021年4月22日洛阳市第十五届人大常委会第二十四次会议通过) 1.任命： 朱晶莹为洛阳市人大常委会副秘书长(正处级)； 牛振宇为洛阳市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员； 胡博文为洛阳市中级人民法院副院长。 2.决定任命： 张昭民为洛阳市人民防空办公室主任； 孙毅辉为洛阳市政务服务和大数据管理局局长； 刘克见为洛阳市退役军人事务局局长。 3.免去： 王正午洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会副主任职务； 丁公梅(女)洛阳市中级人民法院副院长职务。 4.决定免去： 张昭民洛阳市政务服务和大数据管理局局长职务； 康学毅洛阳市退役军人事务局局长职务。 (洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳)