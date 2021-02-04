最新！洛阳市人大常委会任免名单

洛阳市人大常委会任免名单
(2021年4月22日洛阳市第十五届人大常委会第二十四次会议通过)
1.任命：
朱晶莹为洛阳市人大常委会副秘书长(正处级)；
牛振宇为洛阳市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员；
胡博文为洛阳市中级人民法院副院长。
2.决定任命：
张昭民为洛阳市人民防空办公室主任；
孙毅辉为洛阳市政务服务和大数据管理局局长；
刘克见为洛阳市退役军人事务局局长。
3.免去：
王正午洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会副主任职务；
丁公梅(女)洛阳市中级人民法院副院长职务。
4.决定免去：
张昭民洛阳市政务服务和大数据管理局局长职务；
康学毅洛阳市退役军人事务局局长职务。
(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳)
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