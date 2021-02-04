连鹤：“仙气飘飘”的白牡丹【视频】

白色，给人纯洁无瑕之感，白牡丹亦是如此。近日，在洛阳国际牡丹园的名花大道上，一种洁白如玉的牡丹连片盛开，它还有一个动听的名字，叫作“连鹤”。

白色，给人纯洁无瑕之感，白牡丹亦是如此。近日，在洛阳国际牡丹园的名花大道上，一种洁白如玉的牡丹连片盛开，它还有一个动听的名字，叫作“连鹤”。

除了金黄色的花蕊，它的花瓣、花丝、柱头、房衣全是雪白色，且花瓣相连，宛若群鹤。清风吹过，花枝摇曳，犹如白鹤翩翩起舞，分外美丽。

该园工作人员霍璇璇指着连鹤牡丹说，连鹤属于晚开品种，株型中等，生长势强，花量大。它的花朵硕大、浑圆，呈蔷薇型，最大的一朵花直径可达30厘米。

连鹤初开时，基部有一丝浅红。盛开后，除了花蕊，它“全身”宛若无瑕的白玉。虽然花瓣较少，但瓣瓣相连，花朵高于叶子，好似飞舞的群鹤。

霍璇璇介绍，具体来说，白色系牡丹分为纯白色、乳白色、粉白色等，连鹤属于纯白色。名贵的白色系牡丹中，较早开花的是凤丹白，香气最清香淡雅的是香玉，花茎最大的是白鹤卧雪，花色最白的是夜光白。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)