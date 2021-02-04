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洛阳启动小微企业质量管理体系认证提升行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 11:17

　　今日起，我市正式启动全市小微企业质量管理体系认证提升行动，伊滨区钢制家具行业确定为2021年度首批试点行业。

　　洛报融媒记者从市市场监管局获悉，此次提升行动旨在进一步贯彻落实党中央、国务院关于支持民营经济和小微企业发展的系列决策部署和相关文件精神，大力推广质量管理先进标准和方法，帮扶小微企业建立完善的质量管理体系，提高产品和服务供给质量，助力全市小微企业高质量发展。

　　针对小微企业质量管理中存在的“痛点”“难点”问题，市场监管部门将强化精准帮扶，积极组织开展免费线上培训，指导小微企业建立符合行业发展和满足自身需求的完善质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系认证，促进小微企业质量管理水平提高。与此同时，还将结合小微企业的行业特点和企业需求，有针对性地开展其他形式认证，促进小微企业的全面提升。

　　伊滨区钢制家具企业较多，是全国有名的钢制家具产销和出口基地，在国际办公家具市场享有较高声誉。按照提升行动计划，市场监管部门选取部分小微企业作为首批试点单位，6月底前指导帮扶试点单位建立完善的ISO9001质量管理体系；9月底前帮助试点单位办理质量管理体系认证证书；在此基础上，全面总结钢制家具行业质量提升经验，形成可操作、可复制、可推广的管理模式，力争3年内实现伊滨区钢制家具行业质量管理体系认证基本覆盖。其他区域市场监管部门可结合当地特色产业开展小微企业质量提升帮扶行动，打造一批具有地方特色、全市知名的小微企业品牌。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 上官兵)
[ 责任编辑：崔利利]
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