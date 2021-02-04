牡丹牵线结良缘（河洛拾珠）

牡丹，花之富贵者也。洛阳牡丹因其美丽雍容，多次出现在古人的小说中，成了不可或缺的叙事线索。

牡丹，花之富贵者也。洛阳牡丹因其美丽雍容，多次出现在古人的小说中，成了不可或缺的叙事线索。明末小说家冯梦龙有篇小说《宿香亭张浩遇莺莺》，小说中的男女主人公，就是因牡丹而结缘的。

男主人公张浩是洛阳才子。仲春时节，牡丹盛放，宿香亭畔，嫩蕊摇红，白花胜雪。对此美景，才子与朋友吟诗，惊动了女主人公。美丽的小姐莺莺出场了，“似向东君夸艳态，倚栏笑对牡丹丛”。

自然而然，公子小姐一见钟情。张浩心中大喜，以栏中未开牡丹为题，赋诗一首于香罗之上，诗曰：沉香亭畔露凝枝，敛艳含娇未放时。自是名花待名手，风流学士独题诗。公子将诗笺赠予小姐，二人告别。那时候的女子不似现在，行动自由，小姐身处深闺之中，难得出门。此后，二人再无缘相见。

光阴倏忽而过，一年之后，桃李飘零，牡丹又开。张浩于宿香亭倚栏凝视，睹花思人。思去年此时，二人相遇花前，今岁花又重开，玉人难见。沉吟半晌，于是折花数枝，托人寄莺莺同赏。

莺莺收到花，填词一首曰：红疏绿密时喧，还是困人天。相思极处，凝睛月下，洒泪花前。誓约已知俱有愿，奈目前两处悬悬！鸾凰未偶，清宵最苦，月色先圆。这莺莺也是饱受相思之苦。后来，“红娘”牵线，公子小姐得以相见，互诉衷情。

好事多磨。莺莺之父异地为官，举家随迁。又两年，张浩家人为他说了一门亲事，欲聘孙氏为妻。此时，莺莺父已调回洛阳，莺莺知晓后，向父母禀明实情，说已和张浩定情，并取出怀中诗笺为证，以死相逼。

这事竟闹到了河南府公堂之上。河南府讼庭龙图阁待制陈公，感念张浩和莺莺二人情深，又见有牡丹诗笺为证，就说：“天生才子佳人相配，不当使一方孤零，我今天成全你们。”遂判云：“花下相逢，已有终身之约；中道而上，竟乖偕老之心。在人情既出至诚，论律文亦有所禁。宜从先约，可断后婚。”

判毕，谓张浩曰：“吾今判合与李氏为婚。”张浩、莺莺大喜，拜谢陈公恩德，遂成夫妇，偕老百年。

这是一则典型的以花为媒的才子佳人故事，故事的发生地在洛阳。冯梦龙小说取材于宋代白话短篇小说，源出《青琐高议》《绿窗新话》。虽是小说，但小说的主人公因牡丹定情、因牡丹结缘的情节，令人感叹。牡丹本就寓意富贵团圆，成就这样一段佳话，倒也相得益彰。（记者 刘永娟）